Samsung Galaxy S24 FE: lahka različica premijskega

Samsungov telefon s pripono SE prihaja dobrega pol leta po tem, ko južnokorejsko tehnološko podjetje predstavi svoje paradne pametne telefone serije S. Tako je tudi letos, a če smo bili do zdaj navajeni, da telefon FE posnema osnovni od (običajno) treh modelov serije S, je letos drugače.

Zgleduje se po plusu in ne po osnovnem S-modelu

Letošnji Samsung Galaxy S24 FE namreč ne temelji več na osnovnem modelu Samsung Galaxy S24, temveč na naslednjem zmogljivejšem modelu Samsung Galaxy S24+. Ujemanje je tudi v odpornosti na prah in vodo (v obeh primerih IP68) in v velikosti zaslona, kajti diagonala pri obeh meri 17 centimetrov (6,7 palca), ni ga pa v vrsti zaslona – nekje so pri telefonu Samsung Galaxy S24 FE le morali najti prihranek.

Diagonala zaslona pametnega telefona Samsung Galaxy S24 FE meri 17 centimetrov. Foto: Ana Kovač

Tako ima novinec zaslon OLED z ločljivostjo 1080p in podporo za video HDR10+. Izberemo lahko prilagodljivo osvežitev zaslonske slike, kjer bo telefon glede na dinamičnost prikaza izbral osvežitev do 120-krat v sekundi, ali stalno osvežitev zaslonske slike, kjer bo ta zaradi varčevanja z dragoceno akumulatorsko energijo postavljena na 60-krat v sekundi.

Manj takta, a zato tudi manj porabe

Razlika je tudi v procesorju: Samsung Galaxy S24 FE poganja nov Samsung procesor Exynos 2400e, ki ima deset jeder in enak grafični procesor kot procesor v pametnem telefonu Galaxy S24+, a z nekoliko počasnejšim taktom in zato tudi nekoliko manjšo porabo energije.

Spodnja stran pametnega telefona Samsung Galaxy S24 FE Foto: Ana Kovač

Zadovoljiti se bo treba tudi z osmimi gigabajti pomnilnika, kar sicer ni razkošje, a bi moralo zadoščati za večino opravil.

Pogled na kamere

Tako pri vzorniku kot pri novincu imamo zadaj tri kamere in glavna je pri obeh celo enaka, kar pa ne velja za telefoto in ultraširoko kamero. Pri Samsungu ob tem poudarjajo, da je to najzmogljivejši sistem kamer do zdaj na FE telefonu.

Trojček kamer na zadnji strani pametnega telefona Samsung Galaxy S24 FE Foto: Ana Kovač

Sprednja kamera pa je enaka kot pri seriji S. Samsung Galaxy S24 FE ima razmeroma zmogljiv akumulator (4.700 miliamperskih ur), a ne ravno najhitrejše žično (25-wattno) in brezžično (15-wattno) polnjenje. Podpira tudi povratno polnjenje, kar pomeni, da lahko pomaga kakšni drugi napravi, da se brezžično vsaj malo energetsko okrepi.

Dva pogleda na prstne odtise

Razlika med pametnim telefonom Samsung Galaxy S24 FE in pametnimi telefoni letošnje Samsungove serije S je v podobi zadnje strani – FE ima sijajno zadnjo stran, medtem ko ima trojček letošnje serije S mat zadnjo stran. Za obrambo pred prstnimi odtisi je mat površina zagotovo uspešnejša.

Foto: Ana Kovač

Čeprav čitalniku prstnih odtisov na modelu FE nismo našli zamer, pogled na specifikacije razkrije, da je njegov čitalnik optičen, medtem ko je pri vseh treh telefonih serije S24 ta ultrazvočen.

Eno leto brez večjih premikov

V primerjavi s svojim lanskim neposrednim predhodnikom Samsung Galaxy S23 FE si drznemo povedati, da novi Samsung Galaxy S24 FE ne prinaša nekih bistvenih sprememb, zaradi katerih bi imela nadgradnja lanskega modela smisel. Res, zaslon je malenkost večji, akumulator nekoliko zmogljivejši, procesor pa novejši, a tu se večinoma zgodba zaključi.

Seveda pa je lahko Samsung Galaxy S24 FE zanimiva možnost za nadgradnjo tri ali več let starega pametnega telefona, ker tu pa so razlike že znatne. Nenazadnje tudi zato, ker tri in več let stari Samsungovi (ali katerikoli drugi) pametni telefoni zagotovo ne bodo dobili funkcij umetne inteligence, kot jo imajo telefoni letošnje in lanske serije S in zdaj tudi Samsung Galaxy S24 FE. Te so zdaj, v obdobju, ko so prav te funkcije umetne inteligence eden od glavnih poudarkov, brezplačne, a prihajajo mešani namigi, ali bo tako tudi ostalo.

Omeniti velja tudi Samsung DeX, Samsungovo povezovalno tehnologijo, ki uporabniško izkušnja na pametnem telefonu dopolni z uporabniško izkušnjo kot na osebnem računalniku. Ta nedvomno premijska funkcija prepogosto ostane spregledana, a za tiste, ki jim pride prav, je izredno pomembna za produktivnost njihovega dela.

Desna stran pametnega telefona Samsung Galaxy S24 FE Foto: Ana Kovač

Pametni telefon Samsung Galaxy S24 FE

Dimenzije: 162,0 x 77,3 x 8,0 milimetra

Masa: 213 gramov

Procesor: desetjedrski, štirinanometrski Exynos 2400e (1 x 3,1 gigaherca, 2x 2,9 gigaherca, 3x 2,6 gigaherca, 4x 1,95 gigaherca), grafični koprocesor Xclipse 940

Zaslon: 17-centimetrski (6,7 palca), dinamični AMOLED 2X, prilagodljiva osvežitev do 120 hercev ali stalna osvežitev 60 hercev, HDR10+, svetilnost do 1900 nitov, ločljivost 1080 x 2340 pik (FHD+), razmerje stranic 19.5:9, gostota 385 pik na palec

Odpornost: deklarirana na prah in vodo IP68 (do poldrugega metra pod vodo do 30 minut, spredaj steklo Gorilla Glass Victus+, steklo zadaj Gorilla Glass 5, aluminijski okvir

Pomnilnik: osem gigabajtov

Shrambni prostor: 256 gigabajtov (na voljo je tudi različica s 128 gigabajti)

Operacijski sistem: Android 14 s Samsungovim uporabniškim vmesnikom One UI 6.1, sedem let varnostnih popravkov in nadgradenj operacijskega sistema

Kamera zadaj: glavna z ločljivostjo 50 milijonov pik, f/1.8, žariščna razdalja 24 milimetrov, optična stabilizacija slike (OIS); telefoto kamera z ločljivostjo osem milijonov pik, f/2.4, žariščna razdalja 75 milimetrov, optična stabilizacija slike (OIS), trikratna optična povečava; ultraširoka kamera z ločljivostjo 12 milijonov pik, f/2.2, kot 123 stopinj

Kamera spredaj: ločljivost 10 milijonov pik, f/2.4, žariščna razdalja 26 milimetrov (širokokotna)

Video: kamera zadaj 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@960fps; kamera spredaj 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS (elektronska stabilizacija slike)

Akumulator: zmogljivost 4.700 miliamperskih ur, 25-wattno žično polnjenjem 15-wattno brezžično polnjenje, povratno brezžično polnjenje

Povezljivost: Dual SIM, eSIM, mobilna omrežja 5G/4G/3G/2G, brezžično omrežje Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3, NFC, Samsung DeX, določanje položaja (GPS, GLONASS, GALILEO, BDS)

Senzorji: virtualni senzor bližine, akcelerometer in žiroskop, magnetometer in kompas, senzor svetlobe, barometer, optični čitalnik prstnih odtisov pod zaslonom

Barve: grafitna, modra, mentolno zelena, rumena

Varnost: Auto Blocker, Samsung Knox, Samsung Knox Vault, Samsung Knox Matrix, Passkey

Cena: 809 evrov (priporočena redna maloprodajna cena za preizkušanca s 256 gigabajti shrambnega prostora, pri različici s 128 gigabajti je priporočena redna maloprodajna cena 60 evrov nižja)

Na zgornji strani pametnega telefona Samsung Galaxy S24 FE je tudi utor za SIM-kartico. Foto: Ana Kovač

Sedem let programske podpore

Letošnji Samsung telefon FE poganja operacijski sistem Android 14, na katerega je Samsung nadgradil svoj uporabniški vmesnik One UI 6.1. Čeprav je Android 14 v začetku oktobra vstopil v svoje drugo leto in njegov naslednik že prihaja, ni treba imeti pomislekov, ker Samsung tudi pri tem pametnem telefonu zagotavlja kar sedem let varnostnih popravkov in nadgradenj operacijskega sistema.

To najvišje obdobje zagotovljene podpore, ki smo ga že srečali drugje, je zares ugodno, ker se bo prej kot v sedmih letih ozko grlo zagotovo pojavilo kje drugje. Mimogrede, ali sploh kdo ima pametni telefon, star sedem let?

Zadnja stran pametnega telefona Samsung Galaxy S24 FE Foto: Ana Kovač

Najbližji sorodniki so potencialno največji tekmeci

Tudi letošnji Samsung Galaxy S24 FE izpolnjuje poslanstvo, ki ga ima serija FE – v obdobju med dvema serijama S zagotoviti nekoliko ugodnejšo možnost za čim več najboljših in najbolj zaželenih lastnosti Samsungove premijske serije S. Ali, kot poudarjajo pri Samsungu, približati premijske lastnosti serije S čim širšemu krogu uporabnikov.

A ravno zaradi tega so mu drugi Samsungovi pametni telefoni največji tekmeci. Uporabniki, ki bodo pripravljeni odšteti kaj več, se bodo morda raje odločili za pametni telefon v seriji S, varčnejši pa bi lahko posegli po telefonu Samsung Galaxy A55 5G, ki je dobrih 300 evrov cenejši, a niti ne z veliko odrekanja, če vam funkcije umetne inteligence niso pomembne.

Letošnji Samsung telefon FE poganja operacijski sistem Android 14, na katerega je Samsung nadgradil svoj uporabniški vmesnik One UI 6.1. Foto: Ana Kovač

Sklepna beseda

Samsung Galaxy S24 FE je povsem soliden telefon in nikakor ne samo tolažilna nagrada. Že res, da nima najbolj bleščečih specifikacij, a tiste še vedno dobre komponente, ki jih ima, so zelo dobro združene v privlačno celoto.

Sedem let zagotovljene Samsungove programske podpore je spodbuden namig o prepričanosti Samsunga v ta pametni telefon, ki pa ima ravno v svoji neposredni bližini, torej pri drugih Samsungovih telefonih, največje tekmece. Pri njem nismo našli prav ničesar, kar bi nas resno motilo, a vendarle ne bi imeli nič proti, če bi bil kaj cenejši in s tem še privlačnejši.