Veliko premijskega za pet evrskih stotakov

Brez veliko hrupa in brez predstavitvenega dogodka na svetovni ali državni ravni je Samsung predstavil letošnja telefona serije Galaxy A: Samsung Galaxy A35 5G in še nekoliko zmogljivejši Samsung Galaxy A55 5G.

Že od prej vemo, da se telefoni serije Galaxy A spogledujejo s Samsungovimi paradnimi konji serije Galaxy S, saj si prizadevajo pričarati čim bolj premijsko izkušnjo ob čim nižji ceni. Tudi letos je tako in po kratkem snidenju s "petinpetdesetico" smo se hitro prepričali, da je ta dobila marsikatero všečno lastnost, ki smo jo prej lahko pričakovali samo pri najdražjih telefonih.

Redna prodaja pametnega telefona Samsung Galaxy A55 se začne 29. marca. Foto: Ana Kovač

V štirih barvah, nič več plastike v ohišju

Že ob prvem pogledu na novi A55 je bilo povsem jasno, kdo so njegovi vzorniki. Korak k premijski izkušnji je tudi ohišje, ki nima več plastike, temveč je v celoti iz aluminija in stekla. Tudi oblika je tako na pogled kakor tudi na otip, ko vzamemo telefon v roko, premijska.

Pri Samsungu so ostali zvesti živim barvam, tako so poleg barve izjemno lila, kot so poimenovali barvo našega preizkušanca, novi A55 ponudili tudi v barvah (Samsungovo izrazoslovje) izjemna ledeno modra, izjemna modra (ki je že skoraj črna) in izjemna limonsko rumena.

Video: spoznavanje pametnega telefona Samsung Galaxy A55

Napredek od lani

Glede na lanski model A54 5G je letošnji novinec napredoval tudi pri procesorju – lanski model je imel petnanometrski procesor Exynos 1380, letošnji pa štirinanometrski Exynos 1480. Razlika v hitrosti je precejšnja.

Zaslon je za pol centimetra večji in je zdaj njegov premer 16,83 centimetra (6,6 palca). Kamere zadaj ohranjajo enake osnovne specifikacije, a je glavna kamera dobila podporo za Super HDR-video. Omeniti velja njihove programske nadgradnje, ki se po navedbah proizvajalca vidijo predvsem pri portretnih fotografijah ob šibki svetlobi.

Desna stran pametnega telefona Samsung Galaxy A55 5G Foto: Ana Kovač

Še malo o kamerah

Samsung Galaxy A55 5G ima veliko različnih načinov za fotografiranje in snemanje videoposnetkov, vključno s počasnim posnetkom in sočasnim snemanjem videa spredaj in zadaj.

Mlajšim uporabnikom bo zagotovo pri srcu način Zabava (Fun), ki neposredno v programje za kamero pametnega telefona prinaša filtre iz aplikacije Snapchat, za kar je seveda zahtevana povezava v internet.

Način Zabava (Fun) prinaša filtre iz aplikacije Snapchat, ki je med mladimi zelo priljubljena. Foto: Bojan Puhek

Še več možnosti za zabavo, igro in razkazovanje ustvarjalnosti ponujajo načini z razširjeno resničnostjo (Augmented Reality).

Kamera spredaj je povsem enaka kot pri lanskem modelu s solidnimi posnetki ob zadostni osvetljenosti in nekaj šuma ob pomanjkljivi osvetljenosti.

Trojček kamer na zadnji strani pametnega telefona Samsung Galaxy A55 5G Foto: Ana Kovač

Zaslon

Zaslon pametnega telefona Samsung Galaxy A55 5G ima enake specifikacije kot lanski predhodnik, ki nas je že takrat prepričal s kakovostnim, svetlim in barvitim prikazom. Spomnimo: tehnologija AMOLED, deklarirana svetilnost do tisoč nitov, osveževanje do 120 hercev, ločljivost 1080 x 2340 pik, podpora za HDR10+.

Optični čitalnik prstnih odtisov je vgrajen pod zaslon. Deluje zanesljivo in hitro, a le za kanček počasneje kot ultrazvočni čitalnik prstnih odtisov, ki vsaj za zdaj ostaja privilegij Samsungovega najvišjega razreda Galaxy S.

Zaslon pametnega telefona Samsung Galaxy A55 5G ima enake specifikacije kot lanski predhodnik, ki nas je že takrat prepričal s kakovostnim, svetlim in barvitim prikazom. Foto: Ana Kovač

Učinkovita optimizacija procesorja

Čeprav Samsungov procesor Exynos 1480 spada v srednji razred, so Južnokorejci očitno zelo dobro opravili njegovo optimizacijo, ker se hitrost delovanja zelo približuje tisti, ki smo je vajeni pri Samsungovih premijskih (in zato precej dražjih) telefonih. To velja tako za različico z osmimi gigabajti pomnilnika kakor tudi tisto z razkošnimi dvanajstimi gigabajti.

Optimizaciji procesorja najbrž lahko pripišemo tudi odlično vzdržljivost akumulatorja. Čeprav imata tako lanski A54 kot letošnji A55 enak akumulator z nazivno zmogljivostjo 5000 miliamperskih ur, ima A55 še več časa, preden ga je treba priklopiti na vtičnico.

Spodnja stran pametnega telefona Samsung Galaxy A55 5G Foto: Ana Kovač

Dve številki tudi z dodatno pomnilniško kartico

Na pametnem telefonu Samsung Galaxy A55 5G teče Samsungov uporabniški vmesnik One UI 6.1. Samsung obljublja štiri generacije nadgradnje operacijskega sistema in pet let varnostnih popravkov. Njegova deklarirana odpornost je IP67, druga najvišja, ki obljublja odpornost na prah in pesek ter do 30 minut na enem metru globine sladke vode.

Naš preizkušanec ima dva utora za SIM-kartice, a če se lahko odpovemo drugi SIM-kartici, lahko s pomnilniško kartico microSIM nadgradimo shrambni prostor. To pa še ne pomeni, da se moramo odreči sočasni uporabi dveh mobilnih številk, saj Samsung Galaxy A55 5G podpira tudi virtualne SIM-kartice (eSIM).

Pametni telefon Samsung Galaxy A55 5G

Dimenzije: 161,1 x 77,4 x 8,2 milimetra

Masa: 213 gramov

Zaslon: 16,7 centimetra (6,6 palca) v polnem pravokotniku in 16,2 centimetra (6,4 palca) z upoštevanjem zaobljenih robov, FHD+, Super AMOLED, hitrost osveževanja do 120 hercev, Vision Booster

Kamera zadaj: ultra široka kamera z ločljivostjo 12 milijonov pik (f/2.2), glavna kamera z ločljivostjo 50 milijonov pik (f/1.8, samodejno ostrenje – AF, optična stabilizacija slike – OIS), makro kamera z ločljivostjo pet milijonov pik (f/2.4)

Kamera spredaj: ločljivost 32 milijonov pik (f/2.2)

Pomnilnik: osem gigabajtov

Shrambni prostor: 128 ali 256 gigabajtov, možnost nadgradnje s pomnilniško kartico microSIM namesto SIM2

Akumulator: 5000 miliamperskih ur (tipična zmogljivost v laboratorijskih razmerah)

Operacijski sistem: Android 14 z uporabniškim vmesnikom One UI 6.1

Varnost: Samsung Knox

Odpornost: IP67 (prah, pesek in sladka voda do globine enega metra do 30 sekund)

Povezljivost: 5G, 4G, 3G, 2G, VoLTE, VoWiFi, WiFi (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth, deljenje internetne povezave (tethering: USB, Bluetooth, WiFi), sinhronizacija z računalnikom, USB, dvakrat nano-SIM ali nano-SIM in pomnilniška kartica microSD, eSIM, NFC

Cena: 499,90 evra za izvedbo s 128 gigabajtov shrambnega prostora, 549,90 evra za izvedbo z 256 gigabajtov shrambnega prostora

Vir: Samsung Slovenija

Za to ceno ne more imeti vsega

Čeprav so telefoni serije Galaxy A vedno bližji svojim zmogljivejšim vzornikom serije Galaxy S, je neizogibno, da zaradi svoje občutno nižje cene le ne morejo imeti vsega. Preden naštejemo, čemu se morajo lastniki letošnjega telefona A55 odpovedati, morda samo še hitra misel, da so telefonom serije A morda še največji tekmeci ravno iz lastne hiše – telefoni FE, ki pridejo na trg praviloma pol leta po vsakoletni predstavitvi novincev serije Galaxy S.

Izjemna lila, kot so jo poimenovali pri Samsungu, je ena od štirih barv pametnega telefona Samsung Galaxy A55 5G, Foto: Ana Kovač

Tako serija A ne more pričakovati tistih funkcij umetne inteligence, ki smo jih spoznali na letošnji predstavitvi trojčka serije Samsung Galaxy S24. Ravno tako ni brezžičnega polnjenja, 25-wattno žično polnjenje pa zanesljivo ni med najhitrejšimi (a je zato prijazno do akumulatorja). Ker Samsung svojim mobilnim telefonom že dolgo ne prilaga več polnilnikov, bo še za to hitrost treba od prej imeti ali (do)kupiti ustrezen polnilnik.

Sklepna beseda

V svojem cenovnem razredu, priporočena redna maloprodajna cena za izvedbo s 128 gigabajti shrambnega prostora je 499,90 evra, za dvakratni shrambni prostor pa 50 evrov več, ponuja Samsung Galaxy A55 5G velik del tega, kar imajo samo premijski telefoni. Obenem je A55 občutno napredoval glede na A54, kar bo morda odločilno za vse tiste, ki jim kljub ugodni ceni serija Galaxy A še ni bila dovolj blizu serije Galaxy S.

Kaj nam je bilo všeč:

- premijska podoba,

- zanesljivo delovanje in zelo dobra vzdržljivost akumulatorja,

- tradicionalno dober in prijazen zaslonski prikaz.

Kaj nam ni bilo všeč:

- ni brezžičnega polnjenja,

- ni hitrega žičnega polnjenja.

