To je top 5 serij in dokumentarcev za jesenske popoldneve

Dolgi in temni jesenski popoldnevi so kot nalašč za sedenje na kavču in gledanju dobre serije ali oddaje s skodelico toplega čaja v rokah. A čas je danes še kako dragocena dobrina, zato je ob ogledu pretočnih vsebin najbolje, da si izberete takšno, katere ogled vas bo resnično navdušil. Izbrali smo pet serij in pet dokumentarcev, ki so trenutno na voljo na Maxu (prej HBO) – priljubljeni pretočni platformi, dostopni tudi uporabnikom Telekoma Slovenije – ter veljajo za ogleda vredne vsebine.

Pred vami je pet serij, ki si jih lahko ogledate na Maxu. Izbrali smo takšne, ki so priljubljene po podatkih različnih mednarodnih virov ter so prejele visoke ocene in številne pozitivne kritike. Zagotovo boste med njimi naši nekaj tudi zase.

#1 Nasledstvo (Succession)

Družinska drama o medijskem imperiju družine Roy prikazuje, kako se družinski člani zapletajo v bitko za nadzor, ko se njihov oče odloči za umik. Serija raziskuje brezobzirne odnose, moralne kompromise in nenehno tekmovalnost med člani, ki bi storili vse za prevlado. S satiričnim tonom in kompleksnimi karakterji prinaša napeto zgodbo o korporativni in osebni bitki za moč​.

#2 The Last of Us

V postapokaliptičnem svetu, ki ga je uničila pandemija, spremljamo Joela in Ellie, ki se skupaj preživete številne nevarne situacije spleteta tesno vez. Serija je posneta po istoimenski priljubljeni videoigri in raziskuje temo človeškosti, prijateljstva in upanja v izredno težkih okoliščinah. Zgodba o preživetju in čustveni globini vnaša edinstven vpogled v napet postapokaliptični svet​.

#3 Ljubezen in smrt (Love & Death)

Elizabeth Olsen igra žensko iz 80., ki se zaplete v afero in postane osumljenka za krut umor. Serija razkriva kompleksne osebne vezi v majhnem teksaškem mestu, v katerem izbruhne škandal, ki razburka skupnost. Napetost med glavnimi liki raste enako kot tveganje, da bo resnica prišla na dan.

#4 Režim (The Regime)

Kate Winslet blesti v vlogi vladarice fiktivne evropske države, katere režim se začne rušiti zaradi notranjih napetosti in političnih iger. Ta dramska miniserija združuje politično satiričnost s prikazom moči in odgovornosti v sodobnem okolju. Na detajle osredotočena produkcija in odlična igra v zgodbo o razpadu režima vnaša močna čustva.

#5 Julia

Biografska serija o Julii Child prikazuje njeno pot do slave, ki jo je doživela kot televizijska kuharska ikona v 60. letih. Julia s svojo energijo in neustavljivim navdušenjem v domove gledalcev vnaša novo raven kulinarike. Serija prinaša edinstveno mešanico zgodovinskega ozadja, navdihujočih prizorov kuhanja in pravega humorja, ki obudi to nepozabno kuharsko osebnost​.

TOP 5 dokumentarnih filmov, vrednih ogleda

V nadaljevanju vam predstavljamo še pet ogleda vrednih dokumentarnih filmov, ki so prav tako na voljo za ogled prek pretočne platforme Max, ki je na voljo tudi pri Telekomu Slovenije. Izbrali smo dokumentarne filme, ki obravnavajo pomembne in zanimive teme, od družbenih vprašanj do ikon kulture, ter so med gledalci zelo priljubljeni.

#1 Class Action Park

Ta dokumentarec raziskuje nevarni zabaviščni park Action Park, ki je bil znan po tveganih atrakcijah in številnih nesrečah v 80. letih. Skozi pričevanja nekdanjih obiskovalcev in zaposlenih prinaša vpogled v dobo, ko je bil nadzor nad varnostjo minimalen, adrenalin pa na vrhuncu. Film izpostavi pomanjkanje varnostnih ukrepov in unikatno prepletanje zabave in tveganja​.

#2 Hladna modrina (The Cold Blue)

Dokumentarec, sestavljen iz avtentičnih posnetkov Williama Wylerja, prikazuje vsakdanje življenje ameriških letalcev na bombnikih med drugo svetovno vojno. Prizori prikazujejo napetost in pogum mladih pilotov ter spomin na vojno obujajo v barvah, ki so bile v tistem času na platnu zelo redke. Film poudarja težave, s katerimi so se soočali letalci, in prinaša unikaten vpogled v to zgodovinsko obdobje​.

#3 Zločin stoletja (The Crime of the Century)

V tej dokumentarni seriji v dveh delih Alex Gibney analizira vpliv farmacevtske industrije na opioidno krizo v ZDA. S pomočjo dokumentov in pričevanj razkriva, kako so podjetja v iskanju dobička ustvarila zdravstveno krizo. Gre za kritičen pogled na korupcijo in posledice nereguliranega vpliva kapitala na življenja ljudi​.

#4 Ameriške sanje Georgea Carlina (George Carlin's American Dream)

Ta dokumentarni film v dveh delih govori o življenju in delu Georgea Carlina, enega najvplivnejših komikov svojega časa. Dokumentarec prek arhivskih posnetkov in intervjujev z znanci prikazuje, kako je Carlin s satiričnimi nastopi izzival sistem in pritegnil občinstvo s svojim ostrim humorjem. Carlinova zapuščina živi naprej kot navdih za mnoge komike in ljubitelje satire​.

#5 George Harrison: Življenje v materialnem svetu (George Harrison: Living in the Material World)

Martin Scorsese predstavi življenje Georgea Harrisona, tihega Beatla, ki je skozi svojo glasbo in duhovno potovanje pustil močan pečat v glasbenem svetu. Dokumentarec prikaže Harrisonovo življenje od začetkov v skupini The Beatles do kasnejših let, ko se je posvetil samospoznavanju in glasbenemu raziskovanju. Gre za intimen vpogled v Harrisonov ustvarjalni svet in iskanje globljega pomena v življenju​.

