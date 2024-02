Ta mobilni operater nikoli ne podraži cen paketov

V tem hitro spreminjajočem se digitalnem ekosistemu je HoT, HOFER Telekom, vaš zvesti sopotnik. Z njihovimi prilagodljivimi paketi mobilne telefonije in interneta lahko vsak mesec prilagajate svoje storitve glede na svoje želje in potrebe. HoT paketi so vedno boljši, ponujajo še več, pri čemer ostaja cena vedno prijazna do vašega žepa. Pri HoT ne gre samo za mobilno telefonijo, gre za celotno izkušnjo povezljivosti, ki je vedno prilagojena vam. Če poleg tega zdaj prenesete svojo staro številko na HoT , vas čaka še dodatno presenečenje – bon za nakupe v trgovinah HOFER v vrednosti 10 evrov.

Njihov slogan "Vedno višje količine, vedno enako nizka cena!" odraža zavezanost zagotavljanju visokokakovostnih storitev po dostopnih cenah. So prvi slovenski digitalni operater, ki uporabnikom omogoča celovito upravljanje uporabniškega računa prek digitalnih kanalov, kar omogoča hitro in enostavno spreminjanje paketov, pregled nad porabo in še mnogo več.

Tudi Jan pred prestopom

Zimski prestopni rok na športni tržnici vedno znova postreže s kakšnim presenečenjem in letošnji ni nobena izjemna. V živahno dogajanje, kdo bo presedlal kam in za koliko denarja, se je kot oblak z jasnega pojavil tudi Jan. V igri številk je izbral najbolj vročo ponudbo!

Že za neverjetnih 9,99 evra na mesec si je Jan s paketom HoT MAXI zagotovil neomejeno minutažo pri kar 100 GB prenosa podatkov. V času prestopne akcije pa si je pridobil še dodaten bonus v obliki HOFER bona v vrednosti 10 evrov.

Pri HoT-u svojim uporabnikom želijo ponuditi vedno višjo količino podatkov, in to ob enako nizki ceni – ali celo nižji. Prestop na HoT dodatno olajša preprost prenos številke, ki ga opravite prek spletne strani hot.si. Tudi za prekinitev pogodbe s prejšnjim operaterjem v celoti poskrbijo na HoT-u.

Glede na vročo ponudbo HoT paketov, ki se začne že pri 6,99 evra, in dodatnim bonom za 10 evrov v trgovinah HOFER, Jan zagotovo ne bo edini, ki bo do 29. februarja izkoristil ugodne pogoje za prestop. Preverite jih tudi vi in se na prestopni dan odločite za prestop na HoT.

Nakup telefona brez vezave in predplačniški mobilni paket sta čedalje bolj priljubljena pri Slovencih. Foto: Shutterstock

Zavezujejo se, da ne bodo podražili nobenega od mobilnih paketov

Takšna zaveza je redkost na trgu mobilne telefonije. Prinaša pa stabilnost in predvidljivost za uporabnike, saj se jim ni treba bati nepričakovanih dvigov cen. Poleg tega HoT ponuja tudi brezplačno menjavo paketa kadarkoli, kar je priročno za uporabnike, ki želijo prilagajati svoje storitve glede na spremenjene potrebe ali življenjski slog. S tem HoT zagotavlja, da je njihova ponudba prilagojena individualnim potrebam vsakega uporabnika.

Ob vsem tem pa ne smemo pozabiti na vrhunsko kakovost njihovega 5G in LTE omrežja, ki zagotavlja hitro in zanesljivo internetno povezavo kjerkoli in kadarkoli. Če potrebujete internet le doma ali v pisarni, za redno ali občasno uporabo čez vikend ali za tablični računalnik, imate pri HoT na voljo kar nekaj možnosti. Na voljo imate pakete HoT GIGA s 300 GB, če potrebujete mobilni internet za redno uporabo ali domačo pisarno ali pa HoT GIGA mini s 30 GB za tablico oziroma zmerno uporabo interneta. Za popolno brezskrbno uporabo pa lahko aktivirate tudi paket HoT GIGA neomejeni.

HoT paketi ponujajo:

pakete za 30 dni, ki že vključujejo klice, SMS-sporočila v vsa slovenska omrežja in mobilni internet, kar omogoča prilagodljivost in preprostost naročniških razmerij,

jasno strukturo vsakega paketa, brez skritih stroškov,

različne načine plačila, ki vključujejo SMS-sporočila, enkratno polnjenje, vrednostne kartice, neposredno plačilo z bančnega računa, PayPal ter možnost preprostega in avtomatskega mesečnega plačevanja, ki ga lahko kadarkoli prekinete,

odsotnost vezave in brezplačno menjavo paketa brez administrativnih stroškov, kar zagotavlja dodatno prilagodljivost in enostavnost uporabe.

HoT – HOFER Telekom ponuja veliko izbiro odličnih in ugodnih paketov, dostopnih vsakomur. Foto: Getty Images

Odlični paketi za vsakega in možnost plačevanja po vaši meri

Ugodni in prilagodljivi paketi HoT združujejo prednosti predplačniških in naročniških razmerij, obenem pa so izjemno preprosti za uporabo. Ali ste vedeli, da je HoT pred kratkim spet povečal količine v svojih paketih, cene pa so, kot obljubljeno, ostale enake oziroma so celo nižje? V HoT ponudbi lahko brez vezave izbirate med naslednjimi mobilnimi paketi:

HoT MINI

Mobilni paket HoT MINI je najcenejši in stane zgolj 6,99 evra. V to ceno je vključenih 1.500 minut in 1.500 SMS-sporočil v vsa slovenska omrežja ter 6 GB prenosa podatkov.

HoT MAXI

Naročnina za paket HoT MAXI znaša 9,99 evra. V ceno je vštetih neskončno minut telefoniranja in neskončno SMS-sporočil v vsa slovenska omrežja.

Ta odličen paket je izvrsten za vse, ki radi telefonirate in pogosto komunicirate prek SMS-sporočil, a želite svobodo brez vezave in izjemno ugodno ceno. Vključenih je tudi 100 GB prenosa podatkov v Sloveniji, od tega 5 GB prenosa med gostovanjem v EU.

HoT EXTRA

HoT EXTRA je največji mobilni paket in stane 13,99 evra. Vključuje neskončno minut telefoniranja in neskončno SMS-sporočil v vsa slovenska omrežja ter ogromnih 200 GB prenosa podatkov.

Prav tako je v naročnino vključenih 300 minut, 300 SMS-sporočil in 7 GB prenosa podatkov med gostovanjem v EU ter 50 minut za klice iz Slovenije v EU. Paket je primeren tudi za poslovne uporabnike.

HoT paketi so tako najugodnejši in najbolj prilagodljivi paketi, ki združujejo prednosti predplačniških in naročniških razmerij, obenem pa so izjemno preprosti za uporabo.