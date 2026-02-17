Šok za Slovence iz Avstrije: vse je izginilo. Uresničujejo se največji strahovi.

Slovenci, ki so po nenadnem stečaju avstrijskega podjetja myWorld International, ki je upravljalo shemo mrežnega marketinga myWorld, dobesedno čez noč izgubili dostop do svojih naložb, vrednih na tisoče ali celo desettisoče evrov, so dobili izredno skrb vzbujajočo novico. Denar podjetja, ki je pred leti obračalo milijarde evrov, je izpuhtel v zrak.

Mrežni marketing myWorld/Lyconet, ki je bil nekoč znan kot Lyoness, upravljalo pa ga je graško podjetje myWorld International, se je avgusta lani po tem, ko so v družbi razglasili insolventnost, sesedel sam vase.

Spletna mesta myWorld nenadoma niso več delovala, kar je pomenilo tudi, da so člani mrežnega marketinga - ta je v več evropskih državah sicer že leta veljala za piramidno shemo - tako rekoč čez noč izgubilo dostop do svojih naložb.

Podjetje MyWorld International s sedežem v Gradcu, ki je dolga leta upravljalo mrežni marketing Lyconet in program za vračilo dela kupnine (Cashback World) – vse skupaj je bilo združeno pod enotnim imenom myWorld, nekdaj pa je bilo znano kot Lyoness –, je 4. avgusta lani razglasilo insolventnost. Dva dni pozneje je insolventnost razglasilo še podjetje Lyconet, veja myWorld International, ki se je ukvarjalo izključno z mrežnim marketingom. Foto: Google Street View

Nekateri so vložili šestmestne evrske zneske

Med njimi je bilo tudi ogromno Slovenk in Slovencev, po naših informacijah več deset tisoč, vrednost njihovih naložb v različne projekte pa je segala od nekaj tisoč do več kot sto tisoč evrov.

Višje umeščeni člani mrežnega marketinga Lyconet so panične vlagatelje septembra lani prek videokonferenc obvestili, da v primeru neuspešne likvidacije družbe myWorld International sledi stečaj, upniki – torej vsi, ki so vlagali v naložbe, ki jih je ponujal Lyconet oziroma MyWorld – pa morajo nato svoje terjatve prijaviti v stečajno maso.

To so nekateri tudi storili, zdaj pa je prišel hladen tuš.

Uradni dogodki Lyconeta so bili, kot je značilno za mnoge večje večnivojske mrežne marketinge, ki se spogledujejo z obtožbami, da so prikrite piramidne sheme, ekstravagantni. Na fotografiji je dogodek Lyconeta leta 2023 v Veltins Areni v nemškem Gelsenkirschnu, kjer je najvišje uvrščena članica Lyconeta, Slovenka, kot darilo prejela luksuznega Mercedesovega superšportnika. Foto: Lyconet / Facebook

Denarja ni več, izpuhtel je neznano kam

Kot je razvidno iz poročila (vir) stečajnega upravitelja o insolventnosti družbe myWorld Austria GmbH, ki je bilo objavljeno 2. februarja letos, upniki, med katerimi je ogromno članov propadlega mrežnega marketinga, zelo verjetno nimajo nobenih možnosti, da bi nazaj dobili vsaj delček svojega denarja.

Stečajna masa glede na to, s kakšnimi denarnimi zneski je podjetje operiralo v preteklosti, namreč tako rekoč sploh ne obstaja: od približno 7,9 milijona evrov vloženih terjatev jih je bilo priznanih le za okrog 174 tisoč evrov, kar 98 odstotkov terjatev pa je bilo izpodbijanih.

Kot je razkrilo nedavno zaslišanje Huberta Friedla, dolgoletnega prvega moža myWorld oziroma Lyonessa, je podjetje samo med letoma 2015 in 2019 ustvarilo promet v višini 3,6 milijarde evrov, samo v letu 2018 pa je bilo višje uvrščenim članom mrežnega marketinga izplačanih za več kot 150 milijonov evrov provizij (vir).

Podjetje myWorld International je imelo sedež v Gradcu v sosednji Avstriji. Foto: Shutterstock

Stečajni upravitelj nadalje pričakuje, da bodo vsa razpoložljiva sredstva v celoti porabljena za stroške likvidacije podjetja. Postopek insolventnosti naj bi bil tako zgolj formalnost, poravnava upnikov pa je izključena.