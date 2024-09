Google je po ugotovitvah Evropske komisije svoj prevladujoči položaj na več nacionalnih trgih spletnega iskanja zlorabil s tem, da je dajal prednost lastni storitvi primerjave proizvodov pred storitvijo svojih konkurentov. Splošno sodišče je sklep potrdilo in ohranilo globo, Google in njegov lastnik Alphabet pa sta pri Sodišču EU vložila pritožbo. To je zdaj pritožbo zavrnilo in potrdilo sodbo splošnega sodišča, je danes objavilo Sodišče EU.

Evropska komisija je 27. junija 2017 ugotovila, da je družba Google v 13 državah Evropskega gospodarskega prostora na svoji strani z zadetki splošnega iskanja dajala prednost zadetkom lastne storitve primerjave proizvodov pred zadetki konkurenčnih storitev primerjave proizvodov. Google je tako zadetke iskanja svoje storitve primerjave proizvodov prikazoval na prvem mestu ter jih izpostavil v "boxih", tako da jih je opremil s privlačnimi vizualnimi in besedilnimi informacijami.

Nasprotno so bili zadetki iskanja konkurenčnih storitev primerjave proizvodov prikazani le kot preprosti splošni zadetki (predstavljeni v obliki modrih povezav) in so bili lahko zato s prilagoditvenimi algoritmi v nasprotju z zadetki storitve primerjave proizvodov družbe Google na straneh s splošnimi zadetki družbe Google slabše razvrščeni.

Po 14 letih konec sage

Komisija je ugotovila, da je Google zlorabil svoj prevladujoč položaj na trgu storitev splošnega spletnega iskanja in na trgu storitev specializiranega iskanja proizvodov, ter mu je naložila 2,42 milijarde evrov globe. Za plačilo je bila družba Alphabet kot edini družbenik družbe Google solidarno odgovorna do zneska okoli 523,5 milijona evrov.

Sodba Sodišča EU je dokončna in je ni mogoče izpodbijati, kar pomeni konec boja, ki se je začel leta 2010, ko je Bruselj po pritožbah konkurentov sprožil preiskavo ameriške družbe, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

To ni najvišja kazen Bruslja Googlu. Leta 2018 jo je presegla kazen v višini 4,3 milijarde evrov zaradi zlorabe prevladujočega položaja pri operacijskem sistemu Android. Splošno Sodišče EU je pozneje sicer kazen nekoliko znižalo na 4,1 milijarde evrov, a ostaja najvišja izrečena do zdaj.

Skupno je Google zaradi različnih kršitev konkurence prejel za več kot osem milijard evrov kazni, navaja AFP.