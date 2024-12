Računalniški programer obsojen zaradi umora znanega podjetnika

Tožilstvo je po poročanju CNN na obravnavi zatrdilo, da je Momeni skrbno načrtoval napad na Leeja, saj ga je odpeljal na osamljeno mesto pod mostom Bay Bridge in ga trikrat zabodel z nožem, ki ga je vzel iz kuhinje svoje sestre. Umor naj bi se zgodil iz maščevanja, saj je bil Momeni jezen na Leeja, ker naj bi ta sestro predstavil preprodajalcu mamil, za katerega pravi, da ji je dal drogo za posilstva GHB in druga mamila ter jo nato spolno napadel.

Leeja so 4. aprila 2023 našli, ko se je opotekal na zapuščeni ulici v središču San Francisca, za seboj pa je po pričevanjih očevidcev puščal krvavo sled in klical na pomoč. Triinštiridesetletni Lee je kasneje umrl v bolnišnici.

Bob Lee je bil pred smrtjo glavni produktni direktor v podjetju MobileCoin, ki deluje v industriji kriptovalut. Foto: MobileCoin Momenijeva obramba je poroto poskušala prepričati, da je bila zgodba drugačna. Lee naj bi bil v noči, ko je umrl, pod vplivom alkohola in različnih prepovedanih drog, spal naj ne bi že več kot 90 ur. Potem ko se je družil z Momenijevo sestro, se je Lee po navedbah obrambe srečal z Momenijem in se do njega začel vesti agresivno, med drugim naj bi ga poskusil napasti z nožem. Momeni naj bi ravnal v silobranu, posledica tega pa je bila smrt Boba Leeja.

Porota se o kazni še ni izrekla, če bo spoznan za krivega umora prve stopnje, mu grozi dosmrtna ječa z možnostjo predčasnega izpusta po 26 letih, če pa bi bil obsojen umora druge stopnje, bi zapor lahko v najboljšem primeru zapustil po 16 letih.