Obupane zadnje besede umrlega podjetnika: "Na pomoč! Na pomoč!"

43-letni Bob Lee je bil v noči na torek, 4. aprila 2023, žrtev napada z nožem. Policisti so ga ob 2.35 našli na pločniku ob eni najbolj prepoznavnih cest v središču San Francisca, Main Street, in poklicali reševalce, toda njegove poškodbe so bile prehude, kmalu po prihodu v bolnišnico je umrl.

Ameriška policija je 13. aprila v povezavi s smrtjo Leeja aretirala njegovega znanca Nimo Momenija, starosto sanfranciške tehnološke industrije. Proti njemu je bila na sodišču v San Franciscu vložena obtožba zaradi domnevnega umora Leeja.

Bob Lee je bil pred smrtjo glavni produktni direktor v podjetju MobileCoin, ki deluje v industriji kriptovalut. Tja je prišel z bogatim življenjepisom: v preteklosti je delal za Google, kjer je imel eno najpomembnejših vlog pri razvoju Androida, najbolj uporabljanega operacijskega sistema na svetu, kasneje pa je bil še prvi direktor tehnologije v podjetju Square (zdaj Block), ki razvija plačilne platforme. Lee med drugim velja za očeta CashAppa, ene najbolj priljubljenih aplikacij za nakazila denarja v ZDA in Veliki Britaniji.

Različne interpretacije krvavega dogodka

Tožilstvo v San Franciscu, kjer se je v ponedeljek začelo sojenje Momeniju, 40-letniku očita, da je Leeja umoril na grozovit način – Lee je imel po telesu več vbodnih ran –, ker naj bi bil nanj jezen zaradi razmerja, ki ga je Lee imel z njegovo sestro. Leeja naj bi Momeni tudi obtoževal, da je njegovo sestro silil k uporabi drog.

Momenijeva obramba po poročanju medija SFGate medtem zagotavlja, da je resnična zgodba drugačna. Lee naj bi bil v noči, ko je umrl, pod vplivom alkohola in različnih (prepovedanih) drog, spal naj ne bi že več kot 90 ur.

Po tem, ko se je družil z Momenijevo sestro, se je Lee po navedbah obrambe dobil z Momenijem in se do njega začel vesti agresivno, med drugim naj bi ga poskusil napasti z nožem. Momeni naj bi ravnal v silobranu, posledica tega pa je bila smrt Boba Leeja.

Na sodišču so med uvodno predstavitvijo dokazov med drugim predvajali tudi klic Boba Leeja reševalni službi po tem, ko je bil že večkrat zaboden z ostrim rezilom. V slušalko telefona je tik pred smrtjo več kot 40-krat zavpil "Na pomoč!", piše SF Gate.

Sojenje Momeniju se bo predvidoma zaključilo v decembru. Če bo spoznan za krivega, mu grozi dosmrtna kazen z možnostjo pogojnega predčasnega izpusta, pri čemer bi moral za rešetkami preživeti najmanj 26 let.