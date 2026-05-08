Preplah na trgu kriptovalut: bitcoin strmoglavil, cena le dva centa

Bitcoin Revolut | Bitcoin je začasno strmoglavil za 50 odstotkov, uporabniki pa so dobili tudi obvestilo, da po novem stane le dva centa. | Foto Posnetek zaslona

Bitcoin je začasno strmoglavil za 50 odstotkov, uporabniki pa so dobili tudi obvestilo, da po novem stane le dva centa.

Nekateri uporabniki neobanke Revolut, ki omogoča tudi vlaganje v kriptovalute, so bili danes v zgodnjih dopoldanskih urah zaprepadeni ob prejetju obvestila, da je cena kriptovalute bitcoin strmoglavila na vsega dva evrska oziroma dolarska centa. Graf gibanja cene bitcoina v aplikaciji revolut je medtem prikazoval nenadni padec cene bitcoina za okrog 50 odstotkov. Kaj se je zgodilo, še ni jasno.

Aplikacija spletne banke Revolut je uporabnikom, ki so imeli nastavljene opomnike za primer padca cene kriptovalute bitcoin pod določeno vrednost, danes ob približno 9.15 javila, da je cena bitcoina padla na dva evrska centa (oziroma dva dolarska centa). Takšno obvestilo je prejel tudi avtor tega prispevka.

Obvestilo, ki so ga prejeli uporabniki Revoluta. | Foto: omrežje X

Pogled na graf gibanja cene bitcoina je nato pokazal zanimiv dogodek – bitcoin je na Revolutu za zelo kratek čas s približno 68 tisoč evrov strmoglavil na le nekaj več kot 34 tisoč evrov oziroma za okrog 50 odstotkov.

Nekateri uporabniki Revoluta na družbenem omrežju X so trdili, da jim je nenaden padec cene bitcoina sprožil vnaprej nastavljena naročila za nakup te kriptovalute, če se spusti pod določeno ceno, a ni jasno, za kako verodostojne navedbe gre.

Ni še znano, kaj se je zgodilo

Kaj natanko se je zgodilo, ni jasno. Do takšnega nenadnega padca cen bitcoina na drugih kriptoborzah, kot sta Binance ali Coinbase, ni prišlo. Prav tako padca na Revolutu niso zabeležile spletne strani, ki sledijo cenam kriptovalut, kot sta CoinGecko ali Coinmarketcap. 

Revolut dogodka še ni pojasnil, skupnost vlagateljev v kriptovalute pa ugiba, da gre zaradi razlike v ceni bitcoina v obvestilu in na cenovnem grafu najverjetneje za sistemsko napako. 

Cena bitcoina je trenutno nekaj več kot 68 tisoč evrov.
Pri mediju Coindesk, ki poroča o kriptovalutah, medtem dopuščajo tudi možnost, da je nekdo na Revolutu oddal nekoliko večje naročilo za prodajo kriptovalute bitcoin. Ker je likvidnost bitcoina na Revolutu bistveno nižja kot na drugih uveljavljenih kriptomenjalnicah, bi se lahko zgodilo, da bi v primeru tako imenovanega plitkega trga aplikacija preverila vse ponudbe (bid – koliko je kdo pripravljen plačati za bitcoin). Če bi bila najnižja 34 tisoč evrov, bi se transakcija izvršila pri tej ceni, to pa bi lahko povzročilo nenaden padec cene bitcoina na Revolutu. 

