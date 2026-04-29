M. T.

29. 4. 2026
14.56

Pozabljena katastrofa Donalda in Melanie Trump

Donald Trump, Melania Trump | Donald in Melania Trump sta izdala lastni kriptovaluti, ki pa sta razočarali številne vlagatelje. | Foto Reuters

Donald in Melania Trump sta izdala lastni kriptovaluti, ki pa sta razočarali številne vlagatelje.

Kriptokovanca TRUMP in MELANIA – prvi velja za uradno kriptovaluto ameriškega predsednika Donalda Trumpa, drugi za uradno kriptovaluto prve dame ZDA – sta od dneva, ko so ju lahko kupili uporabniki kriptomenjalnic, izgubila že 95 odstotkov oziroma 99 odstotkov vrednosti. Če so nekateri najzgodnejši vlagatelji v kriptokovanec TRUMP še v plusu – čeprav minimalnem –, pa tega ni mogoče trditi za lastnike kriptožetona MELANIA, kjer so v rdečih številkah prav vsi, ki so ga kupili.

Kriptožetona TRUMP in MELANIA sta na večini najbolj prepoznavnih kriptomenjalnic za nakup na voljo od januarja 2025, ko je Donald Trump že drugič prisegel kot predsednik Združenih držav Amerike.

donald trump
Novice Trumpov obraz bo krasil 25 tisoč ameriških potnih listov

Cena obeh je takoj po izdaji katapultirala v nebo, nato pa začela strmo padati, ko so dobičke začeli unovčevati nekateri najzgodnejši vlagatelji. 

Donalda Trumpa so kritiki med drugim obtoževali, da njegov kriptokovanec TRUMP predstavlja način za morebitno prikrito podkupovanje nove predsedniške administracije s strani tretjih "interesnih skupin".

Kriptovaluta TRUMP, ki jo je ameriški predsednik predstavljal kot svojo uradno kriptovaluto, je že v prvih dveh dneh trgovanja postala 19. najvrednejša kriptovaluta med vsemi. Donald Trump je bil takrat tudi tarča obtožb, da si je z izdajo kriptovalute, ki so jo množično kupovali njegovi podporniki in špekulanti, močno napolnil žepe.

Kritiki so podobno trdili v primeru kriptovalute MELANIA, katere izdajo je prva dama ZDA promovirala na svojem uradnem profilu na platformi X. Čeprav ni bila tako uspešna kot TRUMP, je tudi cena Melanijine kriptovalute sprva eksplodirala.

Kriptovaluta MELANIA je od vrhunca izgubila že skoraj 99 odstotkov vrednosti. Z drugimi besedami: kdor je v kriptovaluto na njenem absolutnem cenovnem vrhu vložil tisoč evrov, ima danes naložbo v vrednosti le deset evrov.

Nato se je začel strm padec. Kriptovaluti prvega para Združenih držav Amerike sta od cenovnih vrhuncev pa do danes izgubili že okrog 95 odstotkov vrednosti (TRUMP) oziroma kar 99 odstotkov vrednosti (MELANIA). To pomeni, da so v rdečih številkah tako rekoč vsi, ki so vložili v obe kriptovaluti in ju še vedno posedujejo v svojih digitalnih denarnicah. Izjema so le nekateri redki vlagatelji v kriptovaluto Donalda Trumpa, ki so jo za manjšo ceno od današnje kupili tako rekoč takoj po prihodu v kriptomenjalnice.

Donald Trump
Novice Trump: Nisem posiljevalec, nisem pedofil. To je napisal bolan človek.

Se v Beli hiši pretvarjajo, da kriptovaluti ne obstajata več?

Ameriški predsednik Donald Trump je pretekli konec tedna v svoji rezidenci Mar-a-Lago na Floridi gostil nekatere največje imetnike kriptovalute TRUMP. Med svojim govorom je po navedbah ameriških tehnoloških medijev nato ni omenil niti enkrat, temveč je le še enkrat ponovil, da podpira kriptoindustrijo, in nato zajadral tudi v komentiranje aktualnih geopolitičnih dogodkov. 

Od kriptovalute $TRUMP imajo veliko korist predvsem podjetja, povezana s Trumpovim klanom, saj prejemajo provizijo od vsake transakcije.

Melania Trump medtem tako rekoč nikoli ni javno govorila o kriptovaluti MELANIA. Njena edina omemba kriptožetona je bila na družbenem omrežju X 19. januarja lani, ko je svojim sledilcem sporočila, da ga zdaj lahko kupijo. 

Melania Trump
Novice Besede, ki jih Melania Trump ne bo vesela
Dubaj
Novice Nepričakovana novica z Bližnjega vzhoda: velika zmaga za Donalda Trumpa?
Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.