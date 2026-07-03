Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek zanikal kakršnekoli nepravilnosti pri poslih svoje družine, zlasti s kriptovalutami, s katerimi je glede na letno poročilo o prihodkih lani zaslužil več kot milijardo dolarjev. Ob tem je sicer dejal, da o svojih naložbah ne ve nič, saj so finančne zadeve v domeni njegovih otrok.

Kot je dejal v četrtkovem intervjuju za televizijo CNBC, njegove finance upravljajo njegovi otroci, zlasti sin Eric, s katerim pa o poslih ni govoril. "V tem ni nič nezakonitega, nič ni narobe," je Donald Trump kljub temu zatrdil glede poslov s kriptovalutami.

Ti so mu glede na v torek objavljeno letno finančno poročilo lani navrgli skoraj 1,2 milijarde dolarjev (1,05 milijarde evrov) zaslužka, medtem ko so vlagatelji v njegovih podjetjih utrpeli izgube.

Zanikal je tudi morebitno navzkrižje interesov zaradi opravljanja javne funkcije. Pri tem je potarnal, da njegovim otrokom ni vselej lahko, saj je predsedniški položaj tako vpliven in pomemben, da bi se lahko praktično vsako njihovo dejanje obravnavalo kot navzkrižje interesov, čeprav so se z določenimi posli ukvarjali že precej pred njegovo kandidaturo.

Služil s prodajo predmetov lastne blagovne znamke

Poleg poslov s kriptovalutami je Trump lani zaslužil tudi več milijonov dolarjev s prodajo svetih pisem, športnih copat in drugih drobnih predmetov lastne blagovne znamke. Doslej je veljalo, da ameriški predsedniki s svojim položajem ne smejo služiti, Trump pa je denimo samo s prodajo ur zaslužil 4,7 milijona dolarjev.

Več deset milijonov dolarjev je Trump v provizijah prejel tudi iz vrste novih poslov, povezanih s hoteli, letovišči in stanovanji v tujini.