Predsednik ZDA Donald Trump je lani s kriptovalutami zaslužil skoraj 1,2 milijarde dolarjev (1,05 milijarde evrov), medtem ko so vlagatelji v njegovi podjetji utrpeli izgube, kaže v torek objavljeno predsednikovo letno poročilo ameriškemu Uradu za vladno etiko, poroča televizija ABC. Svoje premoženje naj bi po prevzemu predsedniškega mandata več kot podvojil.

Trumpova kripto-podjetja mu sedaj prinašajo več denarja kot njegovo nepremičninsko premoženje, potem ko je lani odpravil omejitve, ki jih je glede industrije kriptovalut uvedla prejšnja vlada predsednika Joeja Bidna.

S svojim podjetjem World Liberty Financial, ki prodaja nove produkte, povezane s kriptovalutami, je zaslužil več kot 500 milijonov dolarjev (438,42 milijona evrov). Njegovo drugo podobno podjetje CIC Digital LLC pa je zaslužilo več kot 600 milijonov dolarjev (526,11 milijona evrov) s prodajo spominskih kovancev z njegovim obrazom.

Samo s prodajo ur zaslužil 4,7 milijona dolarjev

Cena žetonov World Liberty je od začetka trgovanja septembra lani padla za 80 odstotkov, spominski kovanci pa so se od januarja lani s 74 dolarjev (64,89 evra) pocenili na 1,68 dolarja (1,47 evra).

Trump je lani zaslužil tudi več milijonov dolarjev s prodajo svetih pisem, športnih copat in drugih drobnih predmetov z lastno blagovno znamko. Doslej je veljalo, da predsedniki ZDA s svojim položajem ne smejo služiti, Trump pa je denimo samo s prodajo ur zaslužil 4,7 milijona dolarjev (4,12 milijona evrov).

Revija Forbes sedaj ocenjuje Trumpovo neto premoženje na šest milijard dolarjev (5,26 milijarde evrov), medtem ko naj bi bil leta 2024 vreden 2,3 milijarde dolarjev (2,02 milijarde evrov).

Z nepremičninami ustvaril 77 milijonov dolarjev

Trump je dobil tudi več deset milijonov dolarjev v provizijah iz vrste novih poslov v zvezi s hoteli, letovišči in stanovanji v tujini. Številne države, kjer ima svoje poslovne interese, so se medtem lani pogajale z ZDA o carinah, vojaški pomoči in drugih pomembnih zadevah, navaja ABC.

Nepremičnina v Združenih arabskih emiratih je lani Trumpovemu podjetju, ki ga sedaj vodita sinova Donald mlajši in Eric Trump, prinesla 10,4 milijona dolarjev (9,12 milijona evrov) prihodkov. Nepremičnina v Savdski Arabiji je prinesla devet milijonov (7,89 milijona evrov), nepremičnini v Romuniji in Katarju pa po pet milijonov (4,38 milijona evrov) dolarjev.

Z nepremičninami je lani skupaj ustvaril 77 milijonov dolarjev (67,52 milijona evrov) prihodkov, kar je 50 odstotkov več kot leta 2024. Poročilo sicer navaja le prihodke, ne pa tudi dobičkov ali izgub.

Bela hiša je večkrat poudarila, da je Trump svoje podjetje prenesel v skrbniški sklad, ki ga upravljata sinova, sam pa ni vpleten v njegove odločitve. "Niti predsednik niti njegova družina se nikoli nista zapletla in se tudi nikoli ne bosta zapletla v navzkrižje interesov. Vsa dejanja predsednika Trumpa in njegove vlade so v najboljšem interesu ameriškega ljudstva," je ob objavi poročila dejala tiskovna predstavnica Bele hiše Anna Kelly.