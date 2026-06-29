Slovenska javnost ga pozna kot uspešnega podjetnika, ki na brezplačnih webinarjih polni mesta in uči tisoče ljudi, kako uspeti na spletu. A le malokdo pozna resnično ozadje njegove poti. Žan Nekrep je javnosti prvič razkril svojo pretresljivo osebno zgodbo – polno hudih bolezni, podcenjevanja psihologov, spletnega nasilja in padcev na rob bankrota, iz katerih se je dvignil močnejši kot kadarkoli prej.

Zdravstvene težave in diagnoza psihologov: "Si pod povprečjem"

Žanovo otroštvo je bilo daleč od rožnatega. Zaradi hude bolezni je v osnovni šoli manjkal tudi po pol leta na razred, zaradi česar je moral opustiti svojo veliko ljubezen – košarko. Ko so ga v šoli ocenjevali psihologi, so bila njihova mnenja neusmiljena: označili so ga za podpovprečnega. Ko se je želel vpisati na gimnazijo, je bil zavrnjen.

A usoda je hotela drugače. Po naključju se je vpisal na srednjo ekonomsko šolo in tam ugotovil, da je podjetništvo njegovo življenjsko poslanstvo. Čeprav so strokovnjaki v osnovni šoli trdili, da je najslabši prav v ekonomiji, je kasneje iz podjetništva celo magistriral in bil med najboljšimi študenti tiste generacije, kljub temu da je že takrat imel svoje prvo podjetje.

Prvi uspeh pri 18 letih in kruta plat javne izpostavljenosti

Da ima v sebi podjetniški gen, je dokazal že v prvem letniku srednje šole. Brez denarja in znanja o programiranju je ustvaril eno najbolj prepoznavnih spletnih strani v Sloveniji. "Spomnim se, da je sošolec med odmorom gledal mojo stran. Ko sem mu rekel, da je moja, mi sploh ni verjel in se je sprl z mano," se spominja Žan.

Pri 18 letih je že podpisal pogodbo z enim najbolj znanih podjetij v državi, ustvaril prvi poslovni kanal na YouTubu, ki je bil v tistem času pri nas zelo uspešen, in vsak dan snemal videe iz svoje otroške sobe, brez mikrofona in scenarija.

Žrtev spletnega nasilja in umik na rob bankrota

Mlad podjetnik ni bil pripravljen na val neresnic in sovraštva, ki so ga začeli širiti neznanci na forumih. Stvar je šla tako daleč, da so ga želeli celo fizično napasti.

"Zelo me je prizadelo, da so o meni pisali neresnice. Bil sem shujšan, z malo energije, na meji bankrota in povsem brez samozavesti. Sprejel sem mnenje te peščice ljudi, izbrisal svoj kanal na YouTubu in se za pet let popolnoma umaknil iz javnega življenja," odkrito priznava Žan.

Velika vrnitev: ko tvoje delo govori samo zase

V letih umika se je Žan posvečal sebi – tako psihično kot fizično. Gradil je uspešne projekte v ozadju. Med drugim je ustanovil izjemno uspešno revijo s posojilom od banke (kasneje je blagovni znamki Kužek & Mucek uspešno prodal), ne da bi ljudje sploh vedeli, da on stoji za njo. Ko so ga po petih letih v uredništvu le prepričali o intervjuju, se je usulo. Podjetja so ga začela mrzlično vabiti, naj jim pomaga pri marketingu in rasti na družbenih omrežjih.

Poleg klasičnega spletnega podjetništva je Žan svoje znanje razširil na najsodobnejše finančne trende 21. stoletja, predvsem na področju kriptovalut.

Danes se druži z najuspešnejšimi ljudmi na svetu

Žan se ne preda zlahka – to dokazuje podatek, da je nekoč kljub zlomljeni stopalnici odigral košarkarsko tekmo do konca. To isto nepopustljivost je prenesel v posel. Organiziral je tudi največje podjetniške dogodke v Sloveniji, na katere mu je uspelo pripeljati svetovne podjetniške ikone, kot sta ameriški multimilijonar in investitor Manny Fernandez ter marketinški guru Grant Leboff.

Danes ima Žan Nekrep v lasti več uspešnih podjetij in velja za najbolj iskanega strokovnjaka za spletni zaslužek v Sloveniji. Njegovo največje veselje pa ostaja preprosto: pomagati navadnim ljudem, da premagajo ovire – točno tako, kot jih je moral premagati sam – in dosežejo svoje poslovne sanje.

Kaj se danes v resnici piše o Žanu Nekrepu?

Če danes na spletu iščete informacije o Žanu Nekrepu, boste naleteli na pravo poplavo komentarjev in debat. Medtem ko se na forumih še vedno krešejo mnenja tistih, ki le opazujejo od daleč, pa realni podatki in izkušnje njegovih tečajnikov rišejo povsem drugačno sliko. Žan Nekrep je postal sinonim za uspeh na dveh najbolj dobičkonosnih področjih digitalne dobe: prodaji na svetovnem trgu prek platforme Amazon in preprostem investiranju v kriptovalute. Njegovi programi niso več le teorija, ampak preverjen sistem, s pomočjo katerega so si številni Slovenci zgradili stabilne, avtomatizirane spletne prihodke in dosegli finančno neodvisnost. Namesto praznih obljub javnosti ponuja konkretne rezultate in znanje, ki ga v šolah ne učijo. Je eden redkih Slovencev, ki vse, kar predlaga, tudi sam počne. Ima tri podjetja, ki se ukvarjajo z Amazonom, in vsako kriptovaluto, ki jo priporoča, tudi sam kupi in posname video svojega nakupa, česar ne počne nihče v Sloveniji.

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