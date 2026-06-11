ECB z vsemi topovi nad neobanko Revolut: kaj se dogaja?

Evropska centralna banka je zaostrila nadzor nad Revolutom in omejila poslovanje te med uporabniki zelo priljubljene neobanke, saj so se pojavile skrbi in pomisleki, da Revolut prehitro odobri in na trg nato pošlje nove finančne produkte. Ukrepe zoper Revolut so razkrili šele ta teden, ECB pa jih je proti podjetju uvedla že v začetku lanskega poletja.

Evropska centralna banka je Revolutu že lani poleti omejila dovoljenje za uvajanje novih finančnih produktov na območju Evropskega gospodarskega prostora, je razkril poslovni časnik Financial Times, ki se sklicuje na dobro obveščene vire.

Kaj ECB zahteva od Revoluta in kaj mu prepoveduje

Od neobanke, ki ima danes že več kot 75 milijonov uporabnikov, več deset tisoč tudi v Sloveniji, je Evropska centralna banka (v nadaljevanju ECB) zahtevala pregled kadrovskih zmogljivosti, znanj, kompetenc in neodvisnosti aktualnih postopkov odobravanja produktov.

Evropski upravni odbor Revoluta je bil o omejitvah obveščen julija 2025. Njegovo evropsko poslovanje nadzirata ECB in centralna banka Litve, ki je Revolutu leta 2018 podelila evropsko bančno licenco. Foto: Shutterstock

ECB je Revolutu ukazala tudi revizijo upravljanja tveganj, skladnosti poslovanja in pravnih postopkov, ki urejajo lansiranje novih produktov v Evropi, še poroča Financial Times. Do nadaljnjega so jim prepovedali tudi pridobivanje novih strank in izvajanje morebitnih prevzemov drugih podjetij zunaj Evrope.

Uvedba omejitev za Revolut je bila ena od posledic strategije soustanovitelja in izvršnega direktorja družbe Revolut za hiter razvoj in lansiranje novih produktov na trg.

Direktor je zaposlene označil za vodene rakete, ki ne potrebujejo navodil

V Rusiji rojeni Nik Storonski – po ruski invaziji na Ukrajino februarja 2022 se je odpovedal ruskemu državljanstvu, ima pa tudi britanskega – je svojim zaposlenim namreč omogočal ogromno svobode, zato je načrtovanje in izdajanje novih produktov potekalo z omejenim nadzorom. Zaposlene je večkrat opisal kot avtonomno vodene rakete.

Nik Storonski, soustanovitelj in izvršilni direktor Revoluta, je eden od najbogatejših Britancev. Foto: Reuters

Ta strategija je Revolutu v nekaj več kot desetih letih obstoja omogočila izredno hitro širitev in vrednotenje, ki presega marsikatero večjo evropsko banko. Po nekaterih ocenah je Revolut že zdaj vreden od 50 do sto milijard evrov, Storonski pa je v preteklosti dejal, da Revolut načrtuje kotacijo na borzi, ki bi ga ovrednotila na več kot 150 milijard evrov.

Ali ukrepi zoper Revolut še vedno veljajo, v ECB po navedbah časnika Financial Times ne razkrivajo. Revolut je v zadnjem obdobju v Evropi uvedel nekatere nove produkte, na primer hipotekarne kredite in možnost odpiranja računov za najstnike.