Nov uspeh Telekoma Slovenije: dve nagradi za odličnost v kibernetski varnosti

Od kvantne varnosti do umetne inteligence: priznanji za vizijo, pogum in ekipno delo v kibernetski varnosti

Matjaž Beričič, Dalibor Vuković, nagrada, Telekom Slovenije | Matjaž Beričič in Dalibor Vuković sta na letošnjem dogodku prejela visoki priznanji za prispevek h kibernetski varnosti v Sloveniji. | Foto Telekom Slovenije

Matjaž Beričič in Dalibor Vuković sta na letošnjem dogodku prejela visoki priznanji za prispevek h kibernetski varnosti v Sloveniji.

Foto: Telekom Slovenije

Na letošnjem dogodku INFOSEK 2025 sta dva strokovnjaka Telekoma Slovenije prejela visoki priznanji, ki potrjujeta njuno strokovno odličnost in strateško usmerjenost Telekoma Slovenije na področju kibernetske varnosti.

Direktor omrežja in infrastrukture v Telekomu Slovenije Matjaž Beričič je prejel nagrado za življenjsko delo na področju informacijske varnosti. "Dejansko mineva že deset let, odkar smo pogumno skupaj stopili na to pot utrjevanja in razvoja strategije kibernetske varnosti v praksi," je ob prejemu nagrade povedal Beričič. "To je zgodba o pogumu in viziji celotne ekipe, s katero pa že danes stopamo v novo ero kibernetske varnosti, ki jo zaznamujeta kvantno računalništvo in umetna inteligenca."

Strateški vodja kibernetskovarnostnih rešitev pri Telekomu Slovenije Dalibor Vuković, razglasili so ga za varnostnega inženirja leta, nagrado vidi tudi kot priznanje za ekipno delo. "To je priznanje za dolgoletno delo in trud, ki ga vlagamo v kibernetsko varnost, potrditev, da je naše delo opazno in ima vpliv ter dodatna motivacija za nadaljevanje poti," je povedal ob prejemu nagrade.

