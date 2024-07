Novi Samsung prepogljivi telefoni! Kaj je novega?

Tehnološki svet je znova v vznemirjenju, saj Samsung predstavlja najnovejša prepogljiva telefona Galaxy Z Fold6 in Galaxy Z Flip6. Prepogljiva telefona nove Galaxy Z serije združujeta eleganco, funkcionalnost in napredne tehnologije, ki bodo navdušile vsakega uporabnika. Poglejmo, kaj je novega pri teh inovativnih napravah.

Izjemen dizajn in trajnost

Spoznajte novi zasnovi Galaxy Z Fold6 in Z Flip6, ki sta kompaktnejša kot kdajkoli prej in zasnovana za vzdržljivost. Nova Galaxy Z serija je oblikovana s poudarkom na estetiki in trajnosti. Popolnoma simetrična oblika z ravnimi stranicami daje napravam prefinjen videz, poleg izboljšav v oblikovanju pa je Galaxy Z serija tudi robustnejša in udobnejša za brezskrbno uporabo. Zadnja generacija pametnih telefonov Galaxy Z je opremljena z izboljšanim Armor aluminijem in steklom Corning® Gorilla® Glass Victus® 2, kar jo naredi najodpornejšo Galaxy Z serijo doslej.

Foto: Samsung

Galaxy Z Fold6: revolucija v produktivnosti

Galaxy Z Fold6 prinaša izboljšan način dela, igranja in informiranja. Integracija Google Gemini omogoča uporabnikom, da s preprostim potegom z roba zaslona ali ukazom "Hej, Google" prikličejo digitalnega pomočnika, ki pomaga pri pisanju, učenju in načrtovanju. Gemini je vključen tudi v priljubljene Google aplikacije, kar omogoča enostavno organizacijo potovanj, iskanje informacij v realnem času in raziskovanje znamenitosti.

Foto: Samsung

Funkciji Tolmač (Interpreter) in Sprotni prevod (Live Translate) omogočata tekočo komunikacijo v več jezikih, medtem ko Galaxy AI1 izkorišča format z dvema zaslonoma za naravnejšo interakcijo. ProVisual pogon (ProVisual Engine) omogoča napredno urejanje fotografij in videoposnetkov, medtem ko funkcije, kot so Pomoč pri fotografiranju (Photo Assist) in Studio za portrete (Portrait Studio), uporabnikom omogočajo ustvarjanje profesionalnih vsebin, ki jih poleti res ne sme manjkati.

Galaxy Z Flip6: prilagodljivost in ustvarjalnost

Galaxy Z Flip6 je zasnovan za maksimalno prilagodljivost in ustvarjalnost. Čeprav se je ta telefon večkrat znašel v damskih torbicah, se bo zaradi novih funkcij znašel tudi v moških žepih. FlexWindow zunanji zaslon omogoča dostop do funkcij, podprtih z umetno inteligenco, brez potrebe po odpiranju telefona. Funkcija Predlagani odgovori (Suggested replies) analizira zadnja sporočila in ponuja ustrezne odgovore, medtem ko prilagodljivi pripomočki zagotavljajo, da imate vedno pri roki najnovejše informacije in funkcije.

Kamera FlexCam omogoča samodejno iskanje najboljšega prizora za posnetek, s čimer zagotavlja popolne fotografije in videoposnetke. Funkcija Auto Zoom (Samodejna povečava) prepozna motiv in prilagodi povečavo za optimalen posnetek, medtem ko funkcija Nightography zagotavlja odlične nočne posnetke tudi v slabih svetlobnih pogojih.

Foto: Samsung

Galaxy AI v prepogljivi obliki

Samsung je z novo serijo Galaxy Z uvedel nove funkcije, ki jih poganja umetna inteligenca. Funkcija Povzetek (Summary) v Pomoči za brskanje (Browsing Assist) uporabnikom omogoča hitro in učinkovito pregledovanje informacij. Ta funkcija analizira vsebino spletnih strani, ki jih obiskujete, in ustvari kratke povzetke ključnih informacij, kar vam prihrani čas in olajša iskanje pomembnih podatkov.

ProVisual pogon, ki je del obeh telefonov, poganja umetna inteligenca in dopolnjuje izkušnjo kamere od snemanja, urejanja do ogleda. Vključuje funkcije Nightography, UI Zoom, Instant počasne posnetke (Instant Slow-mo), Predloge za urejanje (Edit Suggestion), Generativno urejanje (Generative Edit) in Izjemno visok dinamični razpon (HDR). Funkcija Pomoč pri fotografiranju (Photo Assist), ki jo poganja umetna inteligenca, lahko izboljša vsako fotografijo, medtem ko Studio za portrete (Portrait Studio) ustvari različne sloge portretne fotografije, kot sta risanka ali akvarel. Ti pripomočki omogočajo, da postanete pravi mojster fotografije in posnamete neverjetne trenutke svojega življenja.

Foto: Samsung

Nova Samsung prepogljiva telefona Galaxy Z Fold6 in Galaxy Z Flip6 prinašata vrhunsko tehnologijo, eleganten dizajn in napredne funkcije, ki bodo izboljšale vašo vsakodnevno izkušnjo. Z inovacijami, ki jih poganja umetna inteligenca, in trajnostnim pristopom sta ti napravi popolna izbira za vse, ki iščejo najboljše na področju mobilne tehnologije. Pripravite se na revolucijo v mobilni izkušnji z novimi prepogljivimi telefoni Galaxy Z!

Prednaročite zdaj z izjemnimi darili Naročite Galaxy Z Fold6 in za darilo prejmite ovitek s pisalom S Pen, da boste vedno elegantni in pripravljeni za zapisovanje. Ob nakupu Galaxy Z Flip6 pa vas čaka Flipsuit ovitek, ki se prilagodi vsaki situaciji in slogu. Kot dodaten bonus prejmite sto evrov ob odkupu starega telefona. Izberite svoj novi preklopni telefon in uživajte v posebnih darilih, ki poudarjajo vašo ustvarjalnost in produktivnost. Več informacij o prednaročilu prejmete tukaj. Prednaročite svojo novo napravo in razširite svoj ekosistem z novo Galaxy Watch Ultra ali Galaxy Watch7 in novimi brezžičnimi slušalkami Galaxy Buds3.





1. Funkcije Galaxy AI bodo brezplačno na voljo do konca leta 2025 na podprtih napravah Samsung Galaxy.

Naročnik oglasnega sporočila je SAMSUNG.