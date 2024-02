Vse več osamljenih oseb, ki zaradi različnih razlogov ne uspejo najti romantičnega partnerja, svojo stisko rešuje z zatekanjem v naročja virtualnih ljubic in ljubčkov. Ti so v zadnjih letih s preboji na področju umetne inteligence postali tako dobri sogovorniki in sogovornice, da marsikdo zlahka pozabi, da ne govori s človekom. Toda v ozadju se v veliko primerih lahko skriva velikanska past.

Uporaba virtualnih deklet (in fantov, a precej več tovrstnih aplikacij je namenjenih moškim), ki temeljijo na umetni inteligenci ter osamljenega ali v ljubezni razočaranega in romantično obupanega človeka lahko zapeljejo tudi tako spretno, da zabrišejo mejo med resničnim in navideznim svetom, je veliko več kot le dvosmerna transakcija na relaciji storitev–plačilo za storitev, v najnovejši raziskavi s področja kibernetske varnosti opozarjajo strokovnjaki fundacije Mozilla, neprofitne organizacije, ki je sicer najbolj znana po razvoju spletnega brskalnika Mozilla Firefox.

EVA AI: osnoven pogovor je brezplačen, premijska različica, ki stane 16 evrov mesečno oziroma okrog 55 evrov letno in ponuja veliko več možnosti, pa omogoča tudi poslušanje zvočnih sporočil deklet in nakup njihovih razgaljenih portretov. Foto: EDEN AI by EVA AI / Posnetek zaslona

Pri Mozilli so pod drobnogled vzeli enajst plačljivih tako imenovanih umetnointeligenčnih chatbotov oziroma računalniških sogovornic različnih ponudnikov, kot so EVA AI, Chai, Replika, CrushOn.AI, Romantic AI, ki imajo po vsem svetu več milijonov uporabnikov. Vsem je skupna ena stvar – prislužile so si Mozillino oznako Privacy Not Included oziroma zasebnost ni vključena, kar pomeni, da gre za nekatere od najnevarnejših spletnih storitev, kar so jih preizkusili pri Mozilli.

"Povej mi svoje največje skrivnosti, razkrij svoje fantazije"

V enačbi sicer sploh niso vštete morebitne implikacije virtualnih ljubic, kar zadeva njihov potencialni vpliv na duševno zdravje uporabnikov in uporabnic, temveč zgolj skrite nevarne pasti, kar zadeva vmešavanje v njihovo zasebnost z vidika uporabe (morebiti tudi zlorabe) njihovih osebnih podatkov.

Kot pravijo pri Mozilli, so načini, kako navidezni romantični partnerji ali prijatelji manipulirajo z uporabniki, da jim ti razkrijejo čim več osebnih podatkov, izredno moteči.

Trend dopisovanja z digitalnimi partnerji, ki temeljijo na umetni inteligenci, se je v zadnjem času razmahnil tudi na Kitajskem in naj bi bil še posebej izrazit pri številnih mladih dekletih, ki naj bi jim bila virtualna romantika bližje od resnične, je pred dnevi z opiranjem na kitajske vire poročal tehnološki portal Tech Xplore. Foto: Shutterstock

Velika večina oziroma kar 90-odstotkov preizkušenih aplikacij za ustvarjanje deklet iz ničel in enic podatke, ki jih zbere o uporabnikih, proda oziroma jih deli za namene ciljanega oglaševanja. Vrste podatkov, ki jih o uporabnikih zbirajo virtualne partnerice, daleč presegajo klasične kategorije, saj jih med pogovorom med drugim pozivajo tudi, naj razkrijejo podrobnosti o svojem spolnem življenju in morebitnih spolnih boleznih, katera zdravila uporabljajo, ali so morda spremenili spol ali razmišljajo v tej smeri.

Aplikacija EVA AI oziroma njene stvaritve, torej navidezne partnerice uporabnikov, te tudi nagovarjajo, naj jim pošljejo svoje (intimne) fotografije in zvočne posnetke ter naj z njimi delijo vse njihove najgloblje skrivnosti in fantazije.

Foto: Shutterstock

Pri Mozilli so opozorili tudi, da razvijalci aplikacij, ki ponujajo navidezne partnerice in partnerje, v oglasnih materialih in na domačih spletnih straneh za promocije pogosto poudarjajo, da imajo blagodejen vpliv na počutje in duševno zdravje uporabnikov.



V pogojih uporabe njihovih storitev medtem eksplicitno navajajo ravno obratno, da niso ponudniki zdravstvenega varstva ali zdravstvenih storitev oziroma storitev s področja varovanja duševnega zdravja in da ne odgovarjajo za kakršnekoli posledice uporabe njihovih storitev kot nadomestka za zdravstveno varstvo oziroma storitve.

V vsaki minuti pogovora za svojim fantom vohuni več kot 2000-krat

Več kot polovica aplikacij uporabnikom tudi ne omogoča, da bi kakorkoli upravljali ali celo izbrisali podatke, ki so jih delili s svojimi virtualnimi dekleti.

Kako zelo si te želijo izvedeti tako rekoč vse o svojih partnerjih iz mesa in krvi, po navedbah strokovnjakov Mozille dokazuje tudi podatek o ogromnem številu sledilnikov, majhnih drobcev programske kode za zbiranje podatkov za oglaševanje in druge namene, ki jih virtualna dekleta na skrivaj uporabljajo med interakcijami z uporabniki.

Enajst analiziranih aplikacij je v vsaki minuti interakcij v povprečju uporabilo kar 2663 različnih sledilnikov, je pa treba poudariti, da je povprečje nekoliko izkrivljala aplikacija Romantic AI, ki je v vsaki minuti pogovora aktivirala več kot 24 tisoč različnih sledilnikov.

