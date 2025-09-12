Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Pe. M.

Petek,
12. 9. 2025,
9.00

hokej Vienna Capitals Ben Cooper HK Olimpija IceHL

Petek, 12. 9. 2025, 9.00

10 ur, 40 minut

Liga IceHL, 12. september

Konec čakanja: Olimpija začenja proti Dunajčanom

Pe. M.

HK Olimpija Ljubljana | Olimpija sezono odpira ob 19.15 proti Dunaju. | Foto Aleš Fevžer

Olimpija sezono odpira ob 19.15 proti Dunaju.

Foto: Aleš Fevžer

Hokejisti Olimpije bodo novo sezono v ligi ICE odprli ob 19.15 proti Vienna Capitals, ki je v zadnji sezoni podobno kot zmaji obstal pred vrati končnice. Kot glavni trener Ljubljančanov bo debitiral Ben Cooper, ki je bil zadnja štiri leta pomočnik trenerja pri serijskih prvakih iz Salzburga. Rdeči biki bodo napadali peti zaporedni naslov.

Bukovec
Sportal Olimpija dan pred začetkom naznanila novo moč

Olimpija v novo sezono vstopa s prevetreno zasedbo predvsem med tujimi okrepitvami in novim trenerjem Benom Cooperjem, čigar pomočnik bo Andrej Tavželj. Ljubljančani obljubljajo agresivnejši hokej, se pa na nov sistem Kanadčana še privajajo. Dogajanje pred večerno tekmo z Dunajčani (19.15) se bo začelo dobri dve uri prej v navijaški coni (17.00), ko bosta navijače ogrevala tudi Grega Skočir in Marko Stanković z bandom.

Število klubov, 13, ostaja nespremenjeno, a zgodila se je ena sprememba. Po lanski sezoni se je umaknil italijanski Asiago, ligi pa se je pridružil madžarski FTC-Telekom Budapest.

Ta sezono začenja doma proti Beljaku, Linz (Ken Ograjenšek, Luka Maver, Aljaž Predan) gosti Vorarlberg Pioneers, na Koroškem bo slovenski obračun med Celovcem (Jan Muršak, Luka Gomboc) in Fehervar AV19 (Anže Kuralt), Innsbruck bo palice doma prekrižal s Pustertalom (Rok Tičar), branilec naslova Salzburg pa bo sezono odprl pri Bolzanu.

Salzburžani so v lanskem finalu s 4:0 odpravili Celovec. | Foto: Filip Barbalić Salzburžani so v lanskem finalu s 4:0 odpravili Celovec. Foto: Filip Barbalić

Format ostaja enak

Format tekmovanja ostaja enak. Vsako moštvo v rednem delu sezone odigra 48 tekem, z vsakim nasprotnikom štiri, po dve od teh doma in dve v gosteh.  Prvih šest ekip se bo po rednem delu, ki bo potekal do 1. marca, neposredno uvrstilo v končnico. Moštva na mestih med sedem in deset čakajo dodatni boji za preostali četrtfinalni vstopnici (4.–8. marec). Za tiste, ki bodo med 11. in 13. mestom, pa se bo sezona po rednem delu končala.

Tako v četrtfinalu kot polfinalu in finalu bodo igrali na štiri zmage. Prvak bo znan najpozneje 29. aprila prihodnje leto.

ICEHL, 12. september:

Lestvica:

HK Olimpija Ljubljana, Ben Cooper
Sportal Olimpija odšteva do prve tekme in še gradi nov sistem igre

hokej Vienna Capitals Ben Cooper HK Olimpija IceHL
