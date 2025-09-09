Croatia Airlines predstavil Airbus A220 in poudaril pomen slovenskega trga

S popolnoma novim letalom Airbus A220, ki ga je hrvaški letalski prevoznik Croatia Airlines prevzel pred kratkim, so se v Ljubljano po tekmi v Baslu vrnili slovenski nogometni reprezentanti. Pristanek v Ljubljani se je tako pokazal kot priložnost, da Croatia Airlines na slovenskih tleh predstavi svojo novo pridobitev in njene prednosti, pa tudi pomen Slovenije in slovenskega trga za njihovo poslovanje.

Hrvaška letalska družba Croatia Airlines prenavlja svojo floto z evropskimi letali Airbus A220, ki bodo predvidoma do leta 2027 postala edina v njihovi lasti. Do konca leta pride še eno letalo Airbus A220-100 s 127 sedeži, prvo te vrste v hrvaški lasti.

Letalo z imenom Vukovar, ki je pristalo v Ljubljani, je šesto letalo te vrste, ki so ga prevzeli, in je v promet vstopilo pred nekaj tedni. Naročenih imajo še devet letal Airbus A220, ta bodo postopoma prihajala v naslednjem poldrugem letu.

Pogled v pilotsko kabino letala Airbus A220 Foto: Srdjan Cvjetović

Adijo, stara flota: Croatia Airlines čez leto in pol samo še z letali Airbus A220

Poleg šestih novih letal Airbus A220 ima Croatia Airlines trenutno še štiri letala Airbus A319-100, dve letali Airbus A320-200 in štiri turboprop letala De Havilland Dash 8-Q400, ki jih bodo z uvajanjem nove generacije letal Airbus A220 postopoma opustili.

Izbira modela Airbus A220 ni naključje. "To letalo je izjemno varčno, proizvaja kar 50 odstotkov manj hrupa, ima nižjo porabo goriva in manj izpustov ogljikovega dioksida, sedeži so širši in udobnejši, več je prostora za noge, vsak sedež ima polnilnik USB, na voljo je Wi-Fi, panoramska okna pa omogočajo čudovit razgled," je povedal slovenski pilot Gašper Kralj, ki je A220 pripeljal v Ljubljano. Dodaja, da Airbus A220 Croatie Airlines ni le tehnološko dovršen, ampak simbolično povezuje Slovenijo in Hrvaško z Evropo in svetom.

Slovenski pilot Gašper Kralj leti za družbo Croatia Airlines, tudi na letalih Airbus A220, zato dobro pozna prednosti tega letala. Foto: Srdjan Cvjetović

Hrvaški prevoznik raste, a za zdaj še brez neposrednih poletov s Slovenijo

Croatia Airlines v prihajajočem zimskem voznem redu načrtuje skoraj deset tisoč poletov, na katerih bo na voljo več kot 1,18 milijona sedežev. To pomeni 7,7 odstotka več poletov in kar 21 odstotkov več sedežev kot v enakem obdobju lani.

Čeprav (še) nima neposrednih poletov iz Slovenije, Croatia Airlines slovenski trg šteje za strateško pomembnega, je ponovno poudaril Slaven Žabo, direktor komercialnih poslov družbe: "Sodelujemo s številnimi slovenskimi partnerji, odprti smo za nadaljnjo krepitev odnosov ter dodatno podporo turizmu, gospodarstvu in seveda potnikom."

Direktor komercialnih poslov družbe Croatia Airlines Slaven Žabo: "Slovenija je za nas zelo pomembna." Foto: Srdjan Cvjetović

Po propadu Adrie Airways Croatia Airlines vse pomembnejši za slovenske potnike

Ko je novembra 2019 slovenska letalska družba Adria Airways prenehala poslovati, s(m)o bili slovenski potniki prisiljeni poiskati alternative za letalska potovanja, saj tuji prevozniki s svojimi poleti v Ljubljano še vedno niso zagotovili enakega obsega povezav, kot jih je nekdaj zagotavljal slovenski letalski prevoznik.

Prav na tem mestu je Croatia Airlines prevzela pomembno vlogo pri povezovanju Slovenije z regijo in svetom. Število slovenskih potnikov na letalih hrvaškega prevoznika namreč od takrat stalno narašča. "Croatia Airlines je v času pandemije pomagala vračati slovenske državljane domov, aktivno sodelovala z ministrstvi in konzularnimi službami ter okrepila vezi z lokalnimi turističnimi in poslovnimi agenti," je poudarila Alenka Klemen Šink, vodja strateškega načrtovanja pri Croatia Airlines. Dodala je še, da je njihov cilj dolgoročno partnerstvo: "Letalstvo je posel dolgih linij. Verjamemo v dolgoročna strateška sodelovanja med državama in s potniki."

Med prednostmi letala Airbus A220 je tudi večje udobje za potnike: širši sedeži in več prostora za noge. Foto: Srdjan Cvjetović

Ali bo hrvaški A220 postal redni gost ljubljanskega letališča?

Predsednik Združenja slovenskih turističnih agencij Matej Knavs je na dogodku poudaril, da si slovenski turizem želi več kot le občasne čarterske polete Croatia Airlinesa z Airbusi A220. "Podpiramo prevoznike z najvišjimi varnostnimi in ekološkimi standardi – Airbus A220 to vsekakor je," je povedal.

Nova letala bi lahko igrala ključno vlogo pri vzpostavitvi rednih povezav med Ljubljano in priljubljenimi hrvaškimi destinacijami, kot so Dubrovnik, Split in Brač. Takšne povezave bi pomenile ne le boljšo dostopnost Jadrana za Slovence, temveč tudi priložnost za trajnostno in udobno letenje, so povedali na predstavitvenem dogodku na ljubljanskem letališču.