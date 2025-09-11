Mini projektor Aurzen ZIP je najmanjši dvojno pregibni projektor na svetu. Njegova neprekosljiva prednost je prenosljivost, saj zlahka zdrkne v vsak žep, a njegova majhnost zahteva določena odrekanja, zaradi katerih nekaterim morda le ne bo zadoščal kot glavni hišni ali konferenčni projektor.

Upamo si reči, da bi Aurzen ZIP lahko bil najmanjši projektor, ki ste ga do danes lahko videli. Velik je kot pametni telefon, tehta kot spodobna tablica čokolade (natančneje, manj kot 300 gramov), zaradi dvojne pregibnosti pa ga je mogoče prepoznati od daleč. K premijskemu videzu brez dvoma prispeva tudi ohišje iz aluminija.

Dejstvo, da lahko z mini projektorjem Aurzen ZIP predstavitev pripravite praktično kjerkoli in v le nekaj trenutkih, ga postavlja v položaj brez konkurence. Tudi dvojna pregibnost ni od muh, saj omogoča zelo visoko prilagodljivost kota gledanja.

Prenosni projektor Aurzen ZIP je tako majhen, da res lahko najde svoj prostor v vsakem žepu ali torbici. Foto: Ana Kovač

Mini projektor, velika ideja

Aurzen ZIP ni odvisen od zunanjega napajanja, saj ima lasten akumulator z nazivno zmogljivostjo pet tisoč miliamperskih ur, kot nalašč za tiste, ki v svojem žepu želijo vsepovsod in vedno nositi s seboj kino, fotogalerijo, predstavitve ali kaj drugega, kar se da pogledati na zaslonu.

Proizvajalec navaja, da zmore do poldruge ure predvajanja, nam je pa pri preizkusu uspelo doseči nekoliko krajše čase (24-wattno napajanje ga razmeroma hitro spravi do polne energetske zmogljivosti). Če film traja dlje, je tu kabel za priklop na vtičnico ali prenosni akumulator (Power Bank), ki mora podpirati tok vsaj dveh amperov.

Aurzen ZIP ni odvisen od zunanjega napajanja, saj ima lasten akumulator z nazivno zmogljivostjo pet tisoč miliamperskih ur. Foto: Ana Kovač

V ZDA so ga predstavili v začetku leta na sejmu CES v Las Vegasu, kjer je takoj prejel nekaj nagrad, Evropi pa ga je kitajski proizvajalec predstavil na sejmu IFA v Berlinu.

Njegova dvojna pregibnost omogoča zložljivost v skoraj kvadratno obliko s stranico z dolžino približno osem centimetrov. Svoje mesto najde na vsakem potovanju ali pa celo doma, zlasti če si med poležavanjem v postelji morda zaželite kaj pogledati na večji stropni površini.

K premijskemu videzu brez dvoma prispeva tudi ohišje iz aluminija. Foto: Ana Kovač

Povezovanje brez zapletov

Zanimiv je tudi na oko, morda ima celo malo nostalgičen retro dizajn, njegova uporaba pa je preprosta in ne zahteva posebnih tehničnih znanj. Preizkusili smo ga s telefonom Samsung Galaxy S25 Ultra, katerega sliko smo na ZIP v nekaj trenutkih prenesli s funkcijo Smart View.

Tudi sicer je povezovanje preprosto in hitro, naprava pa ima večjezični vmesnik, ki (vsaj za zdaj) ne ponuja slovenščine.

Slika do dva metra diagonale, a le v primerno zatemnjenem okolju

Med dobre lastnosti vsekakor lahko prištejemo samodejno ostrenje in hitro brezžično zrcaljenje prek tehnologij Miracast ali AirPlay.

Projicirati je mogoče slike, katerih diagonala meri celo dva metra, a je treba vedeti, da s povečanjem razdalje od ZIP do prikazovalne površine bolj do izraza prihaja dejstvo, da svetilnost komaj sto lumnov ne more vedno prepričati, če prostor ni res dobro zatemnjen.

Zaradi razmeroma skromne svetilnosti lahko najboljšo sliko pričakujemo v dobro zatemnjenem okolju. Foto: Ana Kovač

Še najbolje se nam zdi, ko je projektor od prikazovalne površine oddaljen toliko, da dobimo sliko z diagonalo dobrega metra. Za dnevno svetlobo ali osvetljene prostore torej ni idealen in za najboljšo izkušnjo mora biti prostor zatemnjen, kar, resnici na ljubo, v šotoru ter spalnici ali hotelski sobi brez prižganih luči zagotovo ni težava.

Prenosni projektor Aurzen ZIP

Dimenzije: 84 x 78 x 26 milimetrov

Masa: 280 gramov

Svetilnost: 100 lumnov

Ločljivost slike: 1280 x 720 pik, samodejno ostrenje

Razmerje slike: 16:9 (HD)

Barvno procesiranje: osembitno

Svetilo: LED

Kontrast: 300:1

Velikost prikaza: diagonala do dva metra

Zvočnika: po en watt

Akumulator: 5.000 miliamperskih ur, neodstranljiv

Pripravljenost: do 90 minut nominalno, v praksi okrog ene ure

Vmesnik: USB-C

Povezljivost: Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.4, aplikacija za daljinsko upravljanje za naprave z operacijskim sistemom Android ali iOS

Ventilator: do 30 decibelov na razdalji enega metra

Ohišje: aluminij

Barvi: črna in titansko zlata

Cena: za evropski trg še ni določena, v ZDA okrog 335 evrov brez ovitka in HDMI-ključa

Dvojna pregibnost omogoča kompaktnost naprave in veliko prilagodljivost kota projiciranja. Foto: Ana Kovač

Prenosljivost je brez dvoma prva prioriteta

Še en kompromis, ki ga je bilo treba sprejeti zaradi skromnih dimenzij in prenosljivosti, je tudi ločljivost. Ta je 720p, ki je še vedno več kot zadovoljivo dobra, pravzaprav za velikost projektorja presenetljivo dobra, a objektivno gledano ne nujno odlična, zlasti v času, ko je 4k že norma.

Toda v tako skromni velikosti težko gre več in je ta kompromis vprašanje izbrane prioritete: manjši optični motor pomeni večjo prenosljivost, a z omejeno ločljivostjo. Bonus: nižja ločljivost pomeni tudi manjšo porabo energije in s tem tudi podaljšan čas delovanja s posameznim polnjenjem.

Projiciranje na modri steni Foto: Ana Kovač

Tudi za tiste, ki svet gledajo pokončno

Zaradi kompaktnosti nima daljinskega upravljalnika, a je oddaljeno upravljanje vendarle mogoče prek aplikacije na povezanem pametnem telefonu. Iz istega razloga ni priljubljenega neposrednega vhoda HDMI, saj se ZIP nanaša na brezžične povezave.

Aurzen ZIP je prisluhnil tudi (večinoma mladim) uporabnikom, ki veliko časa preživijo na družbenih omrežjih in tam tudi ustvarjajo, saj podpira vertikalne vsebine (Instagram Reels, TikTok, YouTube Shorts) in jih prikazuje v polnem zaslonu brez robov. Tak prikaz pri projektorjih, tudi večjih, ni samoumeven.

Nosilna torbica, v kateri je poleg prostora za projektor Aurzen ZIP predviden dom tudi za pripadajoči kakovosten polnilni kabel USB, je naprodaj posebej. Foto: Ana Kovač

Samostojen, a z dodatkom zmore še več

Za svoje delovanje Aurzen ZIP ne potrebuje priklopa na zunanje omrežje, podpira namreč protokol Wi-Fi Direct. Z dodatnim brezžičnim HDMI-ključkom (dongle) CastPlay, ta je na prodaj posebej, je mini projektor Aurzen ZIP mogoče brezvrvično priklopiti tudi na igralne konzole, TV-boxe ali prenosnike.

Ta dodatek omogoča še eno premostitev: ogled pretočnih vsebin, kot sta Netflix in Disney+, ki se brez tega ne pretakajo neposredno na projektor zaradi striktne zaščite avtorskih pravic ponudnikov pretočnih vsebin, torej ni omejitev projektorja. Dodatni ključek pa nima te težave, ker prek izhoda HDMI preprosto podvoji zaslonsko sliko povezane naprave.

Dodatni ključek HDMI omogoča priklop na dodatne naprave, kot so igralne konzole, TV-boxi ali prenosniki, prav tako tudi predvajanje zaščitenih pretočnih vsebin, ki jih sicer ne bi bilo mogoče zrcaliti zaradi mehanizma varovanja avtorskih pravic (DRM). Foto: Srdjan Cvjetović

Ni za koncertno dvorano, a video gre gladko

Med preizkusom smo le v redkih primerih opazili nekaj milisekund zakasnitve (latence), ki se najbolje vidi, ko ustnice na sliki malo zamujajo za zvokom. Mini projektor Aurzen ZIP je namreč opremljen z dvema enowattnima zvočnikoma, od katerih ne moremo pričakovati vrhunskega in glasnega glasbenega doživetja, ki ga lahko pričarajo ogromne zvočniške škatle.

Po drugi strani pa se je slika s povezanega Samsungovega pametnega telefona preslikala na projektor brez opazne zamude.

Manjša tipka poskrbi za vklop in izklop, večja pa za uravnavanje glasnosti zvoka na projektorju. Foto: Ana Kovač

Koliko ste pripravljeni odšteti za prenosno zabavo?

Cena za evropski trg še ni določena, v ZDA pa je bila priporočena redna maloprodajna cena 399 dolarjev (okrog 335 evrov), a je marsikdo zanj plačal približno stotaka manj. Za ovitek je bilo treba odšteti dodatnih 40 dolarjev (slabih 24 evrov) in še približno dvakrat toliko za dodatni HDMI-ključek, ki poveča njegovo povezljivost.

Veliko ali malo? Odvisno, koliko vas ta naprava navdušuje. Marsikateri mali projektor stane še več, preveč pa je predvsem za tiste, ki iščejo samo en projektor izključno za rabo doma. Za tiste, ki želijo zabavo v žepu, pa ta cena ni več nekaj nepremostljivega.

Projekt Aurzen ZIP nima daljinskega upravljalnika, kar je razumljivo glede na njegovo zasnovo, ki daje prednost prenosljivosti, oddaljen nadzor in upravljanje pa sta vendarle mogoča prek pripadajoče aplikacije na povezanem pametnem telefonu ali tablici. Foto: Ana Kovač

Sklepna beseda

Ljubiteljev domačega kina, ki želijo najboljšo mogočo sliko, glasen zvok in celovečerno delovanje, mali ZIP najbrž ne bo navdušil, a njim niti ni namenjen. Za uporabnike, ki jim je prenosljivost pomembna, je mini projektor Aurzen ZIP zagotovo nekaj, kar jih bo razveselilo, enako kot za vse druge, ki jim je prenosljiva zabava le občasno na seznamu želja. Kljub svojim omejitvam, ki so pri kompaktnosti neizogibne, Aurzen ZIP uspešno zapolni nišo ultraprenosnih projektorjev in pokaže, da lahko tudi zelo majhna naprava ponudi presenetljivo veliko.

Koncept, ki ga uteleša mini projektor Aurzen ZIP, je zagotovo izviren, a njegovo pravo vrednost bodo lahko cenili predvsem tisti, ki sta jim mobilnost in prenosljivost na vrhu prioritet. Bi želeli na hitro nekaj pogledati na večji površini, kot je zaslon pametnega telefona? Imate otroke, ki bi jim na različnih krajih želeli pokazati nekaj na večji površini? Potrebujete občasni dodatni večji zaslon doma in se ne bi želeli ukvarjati s kabli? Ste na poti in nimate vtičnice, imate pa telefon, ravno površino in napolnjen Aurzen ZIP? Naj se predstava in zabava začneta!

Kaj nam je bilo všeč:

- izjemna prenosljivost,

- privlačna kompaktna oblika,

- dvojna pregibnost, ki omogoča visoko prilagodljivost kota gledanja,

- preprosta povezljivost.

Kaj nam ni bilo všeč

- svetilnost samo sto lumnov, zato mora biti prikazovalni prostor primerno zatemnjen.