Britanski avdiologi so opozorili na primer mlajše ženske, ki naj bi ji večletna dolgotrajna vsakodnevna uporaba med uporabniki zelo priljubljenih brezžičnih slušalk z aktivnim odpravljanjem šumov, ki uduši zvoke iz okolice, povzročila resne motnje slušnega zaznavanja. Britanski nacionalni zdravstveni sistem medtem svari, da podobne primere obravnava vse pogosteje, avdiologi pa pozivajo k novim raziskavam. Razširjenost uporabe slušalk z aktivnim odpravljanjem šumov zadnja leta sicer strmo narašča, po napovedih tržnih analitikov pa bo tako vsaj še do konca tega desetletja.

Izvrstne predvsem za jasno poslušanje pri nižji glasnosti

Slušalke z aktivnim odpravljanjem šumov (ANC) za udušitev zvokov iz okolice uporabljajo vgrajeni mikrofon, s katerim prepoznajo okoljske zvočne valove in v uporabnikova ušesa predvajajo nasprotne valove, s čimer zmanjšajo jakost zvoka v bližini uporabnika, najsi gre za govor ljudi, brnenje strojev, promet ali predvajanje radia.

Uporabnik ali uporabnica takšnih slušalk se lahko zato bolje osredotoči na poslušano vsebino, denimo glasbo, zvočno knjigo ali pogovorno oddajo.

Ena od glavnih prednosti slušalk s podporo ANC je predvsem dejstvo, da je vsebine mogoče zadovoljivo in razločno poslušati pri nižjih jakostih zvoka in s tem potencialno manj škodovati sluhu, saj na glasnost ne vplivajo zvoki iz okolice.

Slišijo, a ne znajo več poslušati

Britanski avdiologi so za medij BBC pred kratkim sicer opozorili, da lahko redno dolgotrajno tovrstno blokiranje zvokov iz okolice morda negativno vpliva na zmožnost naših možganov, da pravilno interpretirajo zvočne signale.

Navedli so tako imenovane motnje slušnega procesiranja, stanje, pri katerem imajo možgani velike težave s tolmačenjem zvokov in predvsem govora, pa čeprav so slušni organi prizadete osebe nepoškodovani oziroma delujejo normalno.

Avdiologi kljub opozorilom o morebitnih tveganjih priznavajo, da so za delanje kakršnihkoli zaključkov o povezanosti motenj slušnega zaznavanja in redne uporabe slušalk z aktivnim odpravljanjem šumov potrebne konkretne raziskave. Foto: Shutterstock

Osebe z motnjami slušnega procesiranja imajo pogosto težave z osredotočanjem na točno določene zvoke in zaznavanjem smeri, od koder prihaja določen zvok.

Več let vsak dan zaprta v zvočni mehurček, zdaj ne razume več, kaj govorijo ljudje

Motnje slušnega zaznavanja se najpogosteje pojavljajo pri osebah z možganskimi poškodbami, poškodbami ali okužbo slušnih organov in pri osebah s tako imenovano nevrodivergenco (osebe, ki so jim diagnosticirali avtizem, ADHD, disleksijo, Tourettov sindrom in tako dalje).

Toda britanski avdiologi, ki so spregovorili za BBC, so predstavili primer 25-letne Sophie iz Londona, ki so ji motnje slušnega procesiranja diagnosticirali lani, njeni govorni terapevti pa močno verjamejo, da je k razvoju njenega stanja prispevala večletna vsakodnevna tudi pet- in večurna uporaba slušalk z aktivnim odpravljanjem šumov.

Sophie ima po poročanju BBC predvsem težave z interpretiranjem govora, za katerega naj bi tako rekoč potrebovala podnapise. Posameznih besed pogosto ne more razločiti, velikokrat pa namesto povedi sliši le nerazumljivo blebetanje.

Slušalke ANC kupuje in jih bo še nekaj časa kupovalo vse več ljudi



Trg slušalk z aktivnim odpravljanjem šumov bo do konca desetletja vsako leto zrasel za od 13 do 14 odstotkov, napovedujejo analitiki. Na fotografiji Applove slušalke AirPods 3. Foto: Shutterstock

Slušalke z aktivnim odpravljanjem šumov so velik posel. Po oceni analitičnega podjetja Mordor Intelligence bo globalni trg slušalk ANC v letu 2025 dosegel že vrednost okrog 20 milijard evrov (vir), do leta 2031 pa se bo vrednost trga tako rekoč podvojila. Podobno oceno so podali tudi v analitičnem podjetju KBV Research (vir) in poudarili, da je trg slušalk z aktivnim odpravljanjem šumov od leta 2020 zrasel za okrog 250 odstotkov.

Rastoča težava za mlajše generacije?

Predstavniki Britanskega nacionalnega zdravstvenega sistema (NHS) so za BBC medtem opozorili, da je več njihovih oddelkov za avdiologijo in motnje govora v zadnjem obdobju zabeležilo povečanje predvsem mladih pacientov, ki tožijo o težavah z zaznavanjem zvoka, pa čeprav njihovi slušni organi delujejo normalno oziroma nimajo nobenih drugih zdravstvenih težav, ki bi lahko vplivale na njihovo dojemanje zvočnih signalov iz okolice.

Podpredsednica britanske avdiološke akademije Claire Benton je za medij dejala še, da lahko pogosta dolgotrajnejša osamitev v okolju brez motečih zvokov, ki ga zagotavljajo slušalke s podporo ANC, v ključnem obdobju razvoja človeških možganov morda zavira dozoritev kompleksnejših sposobnosti poslušanja.

Avdiologi po poročanju BBC sicer opozarjajo, da so za sklepanje kakršnihkoli zaključkov o povezanosti motenj slušnega zaznavanja in redne uporabe slušalk z aktivnim odpravljanjem šumov potrebne konkretne raziskave.

Z uporabo slušalk ni treba prenehati, priporočeni pa sta zmernost in redna izpostavljenost "pravim" zvokom

Z drugimi besedami: če so vse, kar oseba posluša, glasba, zvočne knjige, podcasti ali druge zvočne vsebine, lahko možgani začnejo pozabljati, kako z lastnimi slušnimi organi izolirati točno določene zvoke in udušiti druge, saj to namesto uporabnika ali uporabnice prepogosto počne tehnologija.

To sicer ne pomeni, da bi morali vsi prenehati uporabljati slušalke z aktivnim odpravljanjem šumov. Avdiologi svetujejo zmernost z zmanjšanjem časa uporabe tovrstnih slušalk, redno izpostavljenost različnim zvokom iz okolice in tudi uporabo načina za tako imenovano okoljsko ozaveščenost oziroma zvočno transparentnost, ki zvoke iz okolice med predvajanjem vsebin utiša le delno.