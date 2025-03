Xiaomi razkriva nove AIoT naprave za sodoben življenjski slog

Xiaomi, podjetje za potrošniško elektroniko in pametno proizvodnjo, katerega jedro so pametni telefoni in pametna strojna oprema, povezana s platformo interneta stvari (IoT), predstavlja najnovejšo linijo inovativnih naprav: brezžične slušalke Xiaomi Buds 5 Pro in Xiaomi Buds 5 Pro (Wi-Fi), pametno uro Xiaomi Watch S4, električni skiro Xiaomi Electric Scooter 5 Max in pametno zapestnico Xiaomi Smart Band 9 Pro v novi barvni različici.

S tem je Xiaomi obogatil nabor z umetno inteligenco nadgrajenih naprav interneta stvari (AIoT), od poglobljene zabave do fitnesa, mode in pametne mobilnosti in okrepil zavezanost inovacijam v različnih kategorijah življenjskega sloga.

Xiaomi Buds 5 Pro: zvok vrhunske kakovosti za vsakodnevno poslušanje

Brezžične slušalke Xiaomi Buds 5 Pro na novo definirajo brezžični zvok s paketom Snapdragon Sound in tehnologijo Qualcomm aptX Lossless, ki nudi 24-bitni zapis ob 48-kiloherčnem vzorčenju ter visoki hitrosti prenosa podatkov prek radijske povezave do 2,1 megabita na sekundo (Mb/s). Z dvojnim koaksialnim sistemom treh zvočnih gonilnikov zagotavljajo globoke nizke in uravnotežene srednje tone ter obsežno zvočno kuliso. Mojstrska nastavitev ekipe podjetja Harman obenem izboljša izkušnjo poslušanja z dvema profesionalno izdelanima profiloma izenačevalnika zvoka (EQ).

S hibridnim aktivnim odpravljanjem šumov (ANC) do 55 decibelov se slušalke prilagodijo različnim okoljem in blokirajo moteče dejavnike. Zasnovane so za vsakodnevno udobje ter podpirajo povezljivost z dvema napravama, prilagojen dimenzionalni zvok in podaljšano življenjsko dobo baterije za neprekinjeno poslušanje. Vključno z baterijo v škatlici omogočajo do 40 ur delovanja, zgolj po desetih minutah hitrega polnjenja pa delujejo do štiri ure in pol.

Vgrajena funkcija snemanja zvoka omogoča, da s trikratnim pritiskom posnamete pomembne pogovore. Kot sprožilec snemanja lahko služi tudi škatlica, kar je idealno za sestanke in hitre zapiske. Xiaomi Buds 5 Pro podpirajo tudi prevajanje in prepisovanje s pomočjo umetne inteligence za nemoteno večjezično pomoč. Poleg tega na dotik občutljiva površina podpira preproste poteze pritiska za predvajanje glasbe, upravljanje klicev, prilagajanje odpravljanja hrupa, aktiviranje glasovnega pomočnika in snemanje zvoka ter poteg za priročno prilagajanje glasnosti.

Foto: Xiaomi

Xiaomi Buds 5 Pro (Wi-Fi): zvok brez izgub za izboljšano slušno izkušnjo

Xiaomi je predstavil tudi slušalke Xiaomi Buds 5 Pro (Wi-Fi), ki podpirajo neposredno povezljivost Wi-Fi s pametnimi telefoni za vrhunsko zvočno izkušnjo brez izgub. S paketom Snapdragon Sound in tehnologijo Qualcomm XPAN za neprekosljivo zvočno izkušnjo visoke kakovosti podpirajo 24-bitni zvok s 96-kiloherčnim vzorčenjem in prenos prek brezžičnega omrežja s hitrostjo 4,2 megabita na sekundo.

Tudi te slušalke temeljijo na naprednem sistemu treh zvočnih gonilnikov, ki reproducirajo vsako zvočno podrobnost, zagotavljajo globoke nizke in jasne visoke tone ter s tem oblikujejo obsežno zvočno kuliso. Opremljene so s specializiranimi profili izenačevalnika zvoka (EQ) in ponujajo bolj prefinjeno ter poglobljeno zvočno izkušnjo, saj zagotavljajo, da je vsaka podrobnost popolnoma uglašena za užitek ob poslušanju.

Z do 40 urami delovanja (z zalogo energije v škatlici) in štirimi urami predvajanja po samo desetih minutah polnjenja Xiaomi Buds 5 Pro (Wi-Fi) ponujajo brezhibno izkušnjo poslušanja v vsaki situaciji. Na voljo so v prosojni črni barvi in izžarevajo futuristično ter prefinjeno estetiko. Visokokakovostna obdelava združuje gladko, sijajno površino s subtilnimi mat teksturami, kar ponuja vrhunski občutek, ki dopolnjuje njihove napredne zmogljivosti.

Foto: Xiaomi

Xiaomi Watch S4: elegantna spremljevalka za zdravje in produktivnost

Xiaomi Watch S4 zagotavlja vrhunsko izkušnjo gledanja s 36-milimetrskim (1,43-palčnim) zaslonom AMOLED ločljivosti 466 × 466 pri gostoti 326 pik na palec ter gladkim 60-herčnim osveževanjem. S svetlostjo 1.500 kandel (točkovna svetilnost) je zagotovljena dobra čitljivost tudi pri neposredni sončni svetlobi. 15-dnevna življenjska doba baterije omogoča dolgotrajno delovanje, medtem ko hitro petminutno polnjenje zagotovi dodatna dva dneva uporabe.

Ura Xiaomi Watch S4 je zasnovana za vsestranskost, saj omogoča preprosto menjavo lunete in paščkov za hitro prilagajanje edinstvenemu modnemu slogu in razpoloženju. Hkrati funkcionalne digitalne številčnice samodejno spremljajo raven stresa z izrazitimi kazalniki, oblikovanimi kot čustveniki (emoji), ali prikazujejo smer in nadmorsko višino v realnem času.

Nova pametna ura z nadgrajenim algoritmom, ki je plod lastnega razvoja, zagotavlja celodnevno spremljanje srčnega utripa, ravni kisika v krvi, ravni stresa in vzorca spanja. Z natančnostjo spremljanja srčnega utripa, ki dosega 98 odstotkov, ponuja zanesljivo, večdimenzionalno analizo zdravja. Xiaomi Watch S4 ponuja tudi navodila za dihalne vaje in vpogled v zdravje z enim dotikom, ki v približno 60 sekundah posreduje podrobno poročilo o trenutnem stanju organizma. Napredna tehnologija satelitskega sprejemnika (GNSS L1+L5) zagotavlja natančno sledenje lokaciji in spremljanje tempa med vadbo na prostem z več kot 150 športnimi načini.

Xiaomi Watch S4 ponuja brezhibno integracijo z zvezdiščem Xiaomi Smart Hub za preprostejšo povezavo in upravljanje pametnih telefonov, tabličnih računalnikov, slušalk in domačih naprav Xiaomi. Napredna povezljivost omogoča, da s funkcijo zvonjenja enostavno najdete svoj telefon ali tablico, na daljavo posnamete fotografije in upravljate nastavitve slušalk, kot so prilagajanje glasnosti, preklop načinov zmanjševanja šuma in sprotno spremljanje ravni baterije. Ura uvaja tudi inovativne hitre geste s prsti za zavrnitev klicev ali obvestil, kar povečuje vsakodnevno udobje in jo naredi za resnično pametnega spremljevalca življenjskega sloga.

Foto: Xiaomi

Xiaomi Electric Scooter 5 Max: pametnejša in udobnejša vožnja po mestu

Xiaomi Electric Scooter 5 Max na novo definira mestno vožnjo z nadgrajenim sprednjim sistemom dvojnega hidravličnega vzmetenja in zadnjim sistemom dvojnega vzmetenja, ki zagotavljata gladko vožnjo, zmanjšujeta odrevenelost rok in nog ter izboljšujeta splošno udobje tudi na neravnih cestah. Poleg tega ta sistem zmanjšuje obrabo, podaljšuje življenjsko dobo vozila ter zagotavlja dolgoročno zanesljivost.

Skuter je opremljen s sistemom pametne rekuperacije energije, ki med gibanjem pretvarja kinetično energijo v električno. Prav tako inteligentno zazna naklon cestišča in prilagodi raven obnovitve energije, da zagotovi bolj gladek in nadzorovan spust. V kombinaciji s pametnim zaustavljanjem na pobočju, ki ga na strminah začasno zadrži na mestu brez pritiska na zavoro, izboljšuje stabilnost in zagotavlja lažjo izkušnjo vožnje na razgibanem terenu.

Zmogljiv 1.000-vatni motor omogoča hitro pospeševanje do največje hitrosti 25 km/h in premagovanje 22-odstotnega vzpona. Z največjo nosilnostjo 120 kilogramov in povečano površino stojne platforme zagotavlja stabilnejšo vožnjo, medtem ko daljše krmilo olajša upravljanje. S 60-kilometrskim dosegom zmanjšuje potrebo po pogostem polnjenju, hitro polnjenje pa baterijo popolnoma napolni v samo treh urah.

Xiaomi Electric Scooter 5 Max vključuje tudi sistem oprijema TCS (Traction Control System) za odlično stabilnost na mokrih cestah. S pomočjo žiroskopa in inteligentnega algoritma krmilnika zazna zdrs koles ter samodejno prilagodi izhodno moč motorja. S tem prepreči zdrs, izboljša oprijem ter zagotovi varnejšo in bolj nadzorovano vožnjo. Način samodejne osvetlitve aktivira sprednjo in zadnjo luč v slabših svetlobnih pogojih, medtem ko nova ambientalna osvetlitev izboljša vidljivost na temnih cestah, kar dodatno povečuje varnost.

Foto: Xiaomi

Xiaomi Smart Band 9 Pro: premijska zasnova in napredne vadbene funkcije

Xiaomi Smart Band 9 Pro, ki je na voljo tudi v vsestranski različici kremne bele barve, združuje slog in zmogljivo sledenje telesni pripravljenosti. Velik štiristranski zaslon AMOLED ločljivosti 336 × 480 pik in samodejnim prilagajanjem svetilnosti do 1.200 kandelza odlično čitljivost v močni sončni svetlobi izstopa s 77-odstotnim razmerjem med zaslonom in telesom, zahvaljujoč ozkim robom, kar zagotavlja poglobljeno izkušnjo uporabe. Baterija s kapaciteto 350 mAh zagotavlja do 21 dni delovanja, zato je ta pametna zapestnica odlična spremljevalka aktivnih posameznikov.

S 15-odstotno izboljšavo natančnosti 24-urnega spremljanja srčnega utripa, ravni kisika v krvi in stresa je poskrbljeno tudi za spremljanje zdravja. Na voljo je funkcija sledenja spanju s poglobljenimi poročili in prilagojenimi predlogi za izboljšave. Pametna zapestnica podpira več kot 150 športnih načinov in ima natančen satelitski sprejemnik (GNSS) za sledenje vadbi na prostem ter tridimenzionalno animacijo nasvetov za izvajanje vadb. Nova funkcija kompasa zagotavlja usmerjanje po smeri in izboljšuje navigacijo med pohodi in tekom. Xiaomi Smart Band 9 Pro je zasnovan tako za funkcionalnost kot slog, zato ponuja tudi različne paščke, vključno z modeli iz plastike TPU in usnja.

Cena in razpoložljivost Slušalke Xiaomi Buds 5 Pro bodo na voljo za 209 evrov in bodo na voljo v dveh barvah – Titanium in White. Slušalke Xiaomi Buds 5 Pro (Wi-Fi) bodo na voljo za 239 evrov. Xiaomi Watch S4 je na voljo v treh barvah – črni, srebrni in mavrični. Cena za črno in srebrno različico bo 179 evrov, medtem ko bo model Rainbow na voljo za 189 evrov. Xiaomi Electric Scooter 5 Max bo na voljo po ceni 719 evrov.

Naročnik oglasnega sporočila je Xiaomi.