Kitajci Američanom ugasnili TikTok

V ZDA je stopil v veljavo zakon o prepovedi poslovanja družbenega omrežja TikTok, ki ima v ZDA približno 170 milijonov uporabnikov. TikTok je v petek sporočil, da bo omrežje danes v ZDA prenehalo delovati, če ameriška vlada v zadnjem hipu ne bo ponudila jasnih zagotovil ponudnikom storitev, da ne bodo odgovarjali za kršitve zakona. To se ni zgodilo, zato so že nekaj ur pred uveljavitvijo zakona uporabniki prejeli obvestilo, da aplikacije trenutno ne morejo uporabljati.

V obvestilu uporabnikom so predstavniki TikToka šezapisali: "Imamo srečo, da je predsednik Trump nakazal, da bo sodeloval z nami pri ponovni vzpostavitvi TikToka, ko bo prevzel položaj. Prosimo, ostanite z nami!"

Foto: Reuters Novoizvoljeni predsednik Donald Trump je dejal, da bo "najverjetneje" odložil prepoved TikToka za 90 dni, potem ko bo v ponedeljek prevzel položaj, je povedal v sobotnem telefonskem intervjuju za NBC News. Dodal je, da dokončne odločitve o TikToku še ni sprejel.

Aplikacija je danes v ZDA izginila tudi iz Applove trgovine App Store in trgovine Google Play. Tako kot tudi druge aplikacije v lasti matične družbe TikTok ByteDance.

Očitajo jim vohunjenje in širjenje propagande

Zakon o prepovedi poslovanja družbenega omrežja TikTok je začel veljati aprila lani in od kitajskega lastnika ByteDance zahteval prodajo TikToka do danes, sicer ga bodo v ZDA odstranili iz trgovin z aplikacijami. Ameriški kongres ga je sprejel lani zaradi domnevne nevarnosti, da je aplikacija pod nadzorom kitajske vlade, omogoča vohunjenje za uporabniki in služi kot orodje za širjenje propagande, s tem pa da predstavlja grožnjo za nacionalno varnost ZDA.

TikTok in njegovo matično podjetje ByteDance vse očitke zavračata. Družbeno omrežje je proti zakonu vložilo tožbo na vrhovno sodišče z utemeljitvijo, da nedopustno posega v ustavno pravico do izražanja, zagotovljeno s prvim amandmajem. Vrhovno sodišče je njune argumente obravnavalo prejšnji teden, v petek pa je ohranilo zakon in odredilo, da ta ne krši pravice do svobode govora.