Vrhovno sodišče ZDA je danes ohranilo zakon o prepovedi družbenega omrežja TikTok, ki ga je kongres sprejel zaradi domnevne nevarnosti, da je pod nadzorom kitajske vlade. Kot so odločili sodniki, zakon ne krši pravice do svobode govora. Končno odločitev glede uveljavitve prepovedi bo sicer očitno sprejel novoizvoljeni predsednik Donald Trump.

V odločitvi, ki jo je deveterica sodnikov sprejela soglasno, je sodišče ugotovilo še, da je ameriška vlada izkazala legitimne skrbi glede nacionalne varnosti v zvezi s kitajskim podjetjem ByteDance, ki je lastnik omrežja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zakon, ki je začel veljati aprila, od ByteDancea zahteva, da TikTok proda do 19. januarja, sicer bodo priljubljeno družbeno omrežje v ZDA odstranili iz trgovin z aplikacijami. V obrazložitvi je navedeno tveganje, da bi Kitajska lahko pridobila dostop do ameriških podatkov in izvajala politični vpliv.

Zakon o TikToku je ameriški kongres sprejel zaradi domnevne nevarnosti, da je pod nadzorom kitajske vlade. TikTok in ByteDance očitke o povezavah s kitajsko vlado zavračata.

V ZDA 170 milijonov uporabnikov TikToka

Odločitev vrhovnega sodišča predstavlja velik udarec za TikTok, ki ima v ZDA 170 milijonov uporabnikov. Proti zakonu je vložil tožbo z utemeljitvijo, da nedopustno posega v ustavno pravico do izražanja, zagotovljeno s prvim amandmajem. Po predhodnih sodnih porazih mu je preostala le še pritožba na vrhovno sodišče.

Glede na odločitev vrhovnega sodišča bo tako v nedeljo začela veljati prepoved, kako se bo uresničevala, pa za zdaj po poročanju tujih agencij in medijev ni jasno.

Bela hiša je namreč nakazala, da prepovedi ne bodo uveljavili, temveč bodo to prepustili prihajajoči administraciji Donalda Trumpa, ki priseže v ponedeljek.

Kot je danes sporočila tiskovna predstavnica Bele hiše Karine Jean-Pierre, je bilo stališče predsednika Joeja Bidna že ves čas jasno – da bi TikTok moral biti dostopen v ZDA, a pod drugim lastništvom. Glede na časovnico pa bo uresničitev zakona padla na prihodnjo administracijo, je še dejala.

Trump še skrivnosten

Trump je danes že potrdil, da je odločitev na njem. "Na koncu je odvisno od mene, tako da boste videli, kaj bom naredil," je dejal novinarju televizije CNN.

Decembra je sicer Trump od vrhovnega sodišča zahteval, naj zakon odloži, češ da bi lahko nadaljevanje pogajanj rešilo TikTok in hkrati obravnavalo vprašanja nacionalne varnosti. O TikToku se je danes tudi pogovarjal po telefonu s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom.

Trumpov bodoči svetovalec za nacionalno varnost Mike Waltz pa je v četrtek za televizijo FoxNews dejal, da bodo uvedli ukrepe, ki bodo preprečili ustavitev delovanja TikToka. "Zakonodaja omogoča podaljšek, dokler je na mizi uresničljiv dogovor," je dejal.