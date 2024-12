Novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump je v petek od ameriškega vrhovnega sodišča zahteval, naj odloži zakon o prepovedi poslovanja družbenega omrežja TikTok v ZDA, če ga kitajsko matično podjetje ByteDance ne bo prodalo. Trump meni, da bi lahko nadaljevanje pogajanj rešilo TikTok in hkrati obravnavalo vprašanja nacionalne varnosti.

Trumpov odvetnik je v petek sodišču predložil dokument, v katerem piše, da Trump nasprotuje prepovedi TikToka in da želi imeti možnost, da po nastopu mandata vprašanja glede te aplikacije reši s političnimi sredstvi, poroča britanski BBC.

Zakon, ki je začel veljati aprila, od ByteDancea zahteva, da TikTok proda do 19. januarja, sicer bodo priljubljeno družbeno omrežje v ZDA odstranili iz trgovin z aplikacijami. V obrazložitvi je navedeno tveganje, da bi Kitajska lahko pridobila dostop do ameriških podatkov in izvajala politični vpliv.

Zakon o TikToku je ameriški kongres sprejel zaradi domnevne nevarnosti, da je pod nadzorom kitajske vlade. TikTok in ByteDance očitke o povezavah s kitajsko vlado zavračata.

TikTok v tožbo

TikTok je proti zakonu vložil tožbo z utemeljitvijo, da nedopustno posega v ustavno pravico do izražanja, zagotovljeno s prvim amandmajem. TikTok, ki ima v ZDA 170 milijonov uporabnikov, je do zdaj doživljal sodne poraze in mu je ostala le še pritožba na vrhovno sodišče ZDA.

To je prejšnji teden odločilo, da bo tožbo TikToka obravnavalo 10. januarja. Preučilo bo, ali zakon krši pravico do svobode govora iz prvega amandmaja. Vrhovno sodišče lahko uveljavljanje zakona začasno ustavi ali pa povsem razveljavi.

Predsednik ZDA Joe Biden je sicer pooblaščen, da rok za TikTok podaljša za tri mesece, vendar bi bil za to potreben napredek v pogajanjih o prodaji. Vendar pa ByteDance zavrača možnost spremembe lastništva.

Trump, ki bo položaj predsednika ZDA nastopil 20. januarja, je bil v svojem prvem mandatu med prvimi, ki so se zavzemali za prepoved TikToka. Leta 2020 je izdal izvršni ukaz za prepoved delovanja tega družbenega omrežja, a je sodnik takrat odločil, da Trump nima pristojnosti za tovrstno prepoved. Med kampanjo pred novembrskimi predsedniškimi volitvami je Trump spremenil stališče in poudarjal, da bo rešil TikTok.