Hotel je prihraniti sto evrov, bil je ob vse: "Osupljivo dober ponaredek" #video

Zakaj bi za nov računalniški procesor zapravil 400 evrov, če lahko skoraj novega iz druge roke dobim za sto evrov manj, je razmišljal kupec iz Romunije in nato kupil mačka v žaklju, saj je dobil na prvi pogled legitimen mikroprocesor, a je šlo v resnici za ponaredek. Za polno ceno ga je nato odkupil in seciral nemški inženir Roman Hartung, na YouTubu znan kot der8auer, in izrazil presenečenje nad tem, kako zelo prepričljiv je bil z vidika laikov lažen mikroprocesor.

Romunski kupec je procesor AMD Ryzen 7 7800XD, ki trenutno velja za enega najboljših in najbolj zaželenih procesorjev za sestavljanje osebnih računalnikov, ki bodo v prvi vrsti namenjeni poganjanju videoiger, kupil na romunski platformi OLX, ki omogoča oddajo malih oglasov in deluje podobno kot tržnica na družbenem omrežju Facebook.

Cena procesorja je bila 300 evrov, prodajalec pa ga je oglaševal kot tako rekoč novega. Če bi ga želel kupiti oziroma naročiti v klasični trgovini z računalniškimi komponentami, bi zanj v Romuniji medtem plačal okrog 400 evrov. V Sloveniji procesor AMD Ryzen 7 7800XD medtem stane okrog 450 evrov.

Ker procesor ob namestitvi v matično ploščo in poskusu zagona računalnika ni deloval, se je kupec po več poskusih obrnil na Romana Hartunga "der8auerja", ki ima na YouTubu kanal s tehnološkimi vsebinami, spremlja pa ga več sto tisoč uporabnikov.

Hartung je procesor odkupil za polno ceno in nato objavil videoposnetek, v katerem ga je podrobno analiziral:

Dejal je, da je kot strokovnjak takoj opazil določene vizualne pomanjkljivosti, saj barva tiskanega vezja ni bila enaka kot pri legitimnih procesorjih tega tipa, hladilni blok je bil nekoliko tanjši, kondenzatorji niso bili ustrezno zaščiteni. Od originalnih so odstopali tudi oznake na hladilnem bloku in pisala. Ko je snel hladilni blok, pa je presenečeno ugotovil tudi, da čipa pod njim sploh ni.

Pod hladilnim blokom ni bilo čipa, temveč je imel hladilni blok pričvrščen kos materiala, zaradi katerega je bilo pri pogledu na mikroprocesor s strani videti, da je pod njim čip. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

"Osupljivo je, kako dobro je ta ponaredek narejen"

Kljub temu je Hartung opozoril, da so se ponarejevalci pri določenih vidikih zunanjosti procesorja, kot so položaji kondenzatorjev in videz hladilnega bloka, ki je ob straneh vseboval celo imitacijo čipa na vezju, zelo potrudili, da bi bili lažni možgani računalnika videti čim bolj prepričljivi.

"Osupljivo je, kako dobro je ta ponaredek narejen. Sprašujem se, kdo je ciljno občinstvo zanj. Ali je to res končni kupec ali pa gre morda za ponaredke, ki so namenjeni goljufanju podjetja AMD z vračanjem domnevno nedelujočih procesorjev v zameno za prave, čeprav sicer ne vem, kako bi to bilo mogoče," se je spraševal Hartung.

Gledalce videoposnetka je še pozval, naj računalniške procesorje in druge komponente kupujejo le pri zaupanja vrednih in znanih prodajalcih opreme, saj tam tveganja, da bi dobili ponaredke, tako rekoč ni. Tudi v izjemnem primeru, da bi vam prodali ponaredek, pa ga bodo zamenjali ali pa kupnino vrnili veliko prej kot prodajalec na platformi z malimi oglasi, nato pa izsledili dobavitelja, ki jim je dostavil ponarejeno komponento, je še dodal.