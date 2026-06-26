Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. T., STA

Petek,
26. 6. 2026,
20.02

Osveženo pred

24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Donald Trump carine Evropska unija

Petek, 26. 6. 2026, 20.02

24 minut

Donald Trump grozi Evropi

Avtorji:
M. T., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Donald Trump | Trump je na začetku meseca Franciji med drugim zagrozil z uvedbo stoodstotnih carin na uvoz vina in šampanjca v ZDA, če ne bo odpravila davka na digitalne storitve za tehnološka podjetja. | Foto Reuters

Trump je na začetku meseca Franciji med drugim zagrozil z uvedbo stoodstotnih carin na uvoz vina in šampanjca v ZDA, če ne bo odpravila davka na digitalne storitve za tehnološka podjetja.

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je državam članicam Evropske unije, ki bi uvedle davek na digitalne storitve, zagrozil z uvedbo stoodstotnih carin na uvoz blaga v ZDA. Ta carinska stopnja bi prevladala nad trgovinskimi sporazumi, sklenjenimi s posamezno državo, je zapisal na družbenem omrežju Truth Social.

"Vsaka država, ki bo uvedla takšen davek, bo takoj obdavčena s stoodstotno CARINO na vse blago, poslano v ZDA," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zapisal Trump.

Ob tem je dodal, da bo ta carinska stopnja "prevladala nad trgovinskimi sporazumi, sklenjenimi s to državo, ne glede na to, ali so bili izvedeni, podpisani ali ne".

Donald Trump
Novice Raziskava: velik padec priljubljenosti ZDA in Donalda Trumpa v svetu

Predsednik ZDA je prepričan, da Evropa ovira ameriški izvoz

Trump je novo carinsko grožnjo objavil dan po tem, ko so države EU odobrile trgovinski sporazum, o katerem so se lani pogajale z ZDA in ki je za uvoz večine blaga iz EU v ZDA določil carine pri 15 odstotkih.

A kot navaja AFP, je Trump večkrat jasno povedal, da želi odpraviti t. i. necarinske ovire v trgovini. Predsednik ZDA je med drugim prepričan, da strogi evropski predpisi na področju tehnologije in okolja ovirajo ameriški izvoz.

To ni prva grožnja

Trump je v začetku meseca Franciji zagrozil z uvedbo stoodstotnih carin na uvoz vina in šampanjca v ZDA, če ne bo odpravila davka na digitalne storitve za tehnološka podjetja.

Francija je namreč leta 2019 uvedla triodstotni davek na prihodke, ki jih tehnološka podjetja – vključno z ameriškimi velikani, kot so Facebook, Amazon, Apple in Googlova matična družba Alphabet – ustvarijo v državi.

Romina Pourmokhtari
Novice Ministrica na visoko zasedanje EU prišla z dojenčkom
carina
Novice Države EU prižgale zeleno luč: to bo drugače
Donald Trump
Novice "Trump je uničil 46 let staro prevaro"
Donald Trump carine Evropska unija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.