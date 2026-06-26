Donald Trump grozi Evropi

Ameriški predsednik Donald Trump je državam članicam Evropske unije, ki bi uvedle davek na digitalne storitve, zagrozil z uvedbo stoodstotnih carin na uvoz blaga v ZDA. Ta carinska stopnja bi prevladala nad trgovinskimi sporazumi, sklenjenimi s posamezno državo, je zapisal na družbenem omrežju Truth Social.

"Vsaka država, ki bo uvedla takšen davek, bo takoj obdavčena s stoodstotno CARINO na vse blago, poslano v ZDA," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zapisal Trump.

Ob tem je dodal, da bo ta carinska stopnja "prevladala nad trgovinskimi sporazumi, sklenjenimi s to državo, ne glede na to, ali so bili izvedeni, podpisani ali ne".

Predsednik ZDA je prepričan, da Evropa ovira ameriški izvoz

Trump je novo carinsko grožnjo objavil dan po tem, ko so države EU odobrile trgovinski sporazum, o katerem so se lani pogajale z ZDA in ki je za uvoz večine blaga iz EU v ZDA določil carine pri 15 odstotkih.

A kot navaja AFP, je Trump večkrat jasno povedal, da želi odpraviti t. i. necarinske ovire v trgovini. Predsednik ZDA je med drugim prepričan, da strogi evropski predpisi na področju tehnologije in okolja ovirajo ameriški izvoz.

To ni prva grožnja

Trump je v začetku meseca Franciji zagrozil z uvedbo stoodstotnih carin na uvoz vina in šampanjca v ZDA, če ne bo odpravila davka na digitalne storitve za tehnološka podjetja.

Francija je namreč leta 2019 uvedla triodstotni davek na prihodke, ki jih tehnološka podjetja – vključno z ameriškimi velikani, kot so Facebook, Amazon, Apple in Googlova matična družba Alphabet – ustvarijo v državi.