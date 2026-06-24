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Avtor:
A. Ž.

Sreda,
24. 6. 2026,
20.50

Osveženo pred

5 minut

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Donald Trump Hormuška ožina Iran ZDA vojna proti Iranu Jimmy Carter Perzijski zaliv

Sreda, 24. 6. 2026, 20.50

5 minut

"Trump je uničil 46 let staro prevaro"

Avtor:
A. Ž.

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Donald Trump | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Z napadom na Iran na način, kot je bil izveden, je Donald Trump uničil 46 let staro ameriško prevaro. V ozadju prevare je bilo ameriško zagotavljanje, da lahko vojaško odprejo Hormuško ožino, če bi jo kdo zaprl, trdi nemški politični analitik Thomas Jäger.

 "Iranci niso neumni. Uporabe Hormuške ožine kot vzvoda za pritisk bi se lahko domislili veliko prej," je v pogovoru za nemško televizijo ntv dejal Thomas Jäger.  

Carterjeva doktrina, ki se je izkazala kot zavajanje?

"Odvrnila jih je le tako imenovana Carterjeva doktrina. Doktrina takratnega ameriškega predsednika Jimmyja Carterja, ki je razglasila Bližnji vzhod za vplivno območje ZDA. Ta doktrina pravi, da kdor bo zaprl Perzijski zaliv, se bo moral vojaško spopasti z Američani. Ta doktrina obstaja že od leta 1980 in ta prevara je delovala 46 let," je pojasnil Jäger.

"Zdaj pa je s svojo pripravljenostjo na pogajanja Donald Trump pokazal, da ZDA niso sposobne vojaško odpreti Hormuške ožine. Iranci in zalivske države to vidijo," je še dejal Jäger.

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