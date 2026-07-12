Po kratki in nenadni bolezni je umrl dolgoletni republikanski senator iz Južne Karoline Lindsey Graham. Star je bil 71 let. Veljal je za enega najvplivnejših ameriških politikov na področju zunanje in varnostne politike ter tesnega zaveznika ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Jeseni se je nameraval znova potegovati za senatni sedež.

Ameriški republikanski senator Lindsey Graham je umrl v soboto zvečer po kratki in nenadni bolezni, je sporočil njegov urad. Podrobnejših informacij o bolezni oziroma vzroku smrti za zdaj niso razkrili. Njegova družina je ob objavi novice zaprosila za zasebnost. Graham se je tik pred smrtjo vrnil iz Kijeva, kjer se je v petek srečal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim.

Graham, ki je v začetku julija dopolnil 71 let, je Južno Karolino v ameriškem senatu zastopal več kot dve desetletji. Na položaj je bil prvič izvoljen leta 2002, mandat pa je nastopil januarja 2003. Volivci so mu nato zaupanje izkazali še na volitvah v letih 2008, 2014 in 2020. Predsedoval je senatnemu odboru za proračun, bil pa je tudi član odborov za proračunska sredstva, pravosodje ter okolje in javna dela. Na novembrskih volitvah je nameraval znova kandidirati v senat.

V Washingtonu je veljal za enega najprepoznavnejših republikanskih senatorjev in tesnega zaveznika ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Njuno politično razmerje sicer ni bilo vedno tako tesno. Graham je bil med Trumpovo prvo predsedniško kampanjo njegov odkriti kritik, pozneje pa je postal eden njegovih najzvestejših podpornikov v kongresu.

Zagovarjal tršo politiko do Irana

Graham je bil znan predvsem po izrazito odločnih stališčih na področju zunanje politike in nacionalne varnosti. Dolga leta je zagovarjal tršo ameriško politiko do Irana, krepitev ameriških oboroženih sil in dejavno vlogo ZDA v mednarodnih krizah. Že kot član predstavniškega doma je podpiral ukrepe za politično in gospodarsko osamitev Irana ter omejevanje njegovega jedrskega in raketnega programa.

Politično aktiven je ostal vse do zadnjih dni. Njegov urad je 10. julija, le dan pred njegovo smrtjo, objavil sporočilo o dogovoru s Trumpovo administracijo glede zakonodaje, s katero bi ZDA kaznovale države oziroma kupce ruskih energentov.

Pred vstopom v senat je Graham od leta 1995 do 2003 služil v predstavniškem domu ameriškega kongresa. Pred politično kariero je deloval kot pravnik v ameriških letalskih silah. V aktivni sestavi, nacionalni gardi in rezervni sestavi je skupaj služil 33 let, leta 2015 pa se je upokojil s činom polkovnika. Med drugim je kot vojaški pravnik opravljal naloge v Nemčiji, Iraku in Afganistanu.