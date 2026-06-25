Okoljski ministri EU danes zasedajo v Luksemburgu, kjer je posebno pozornost vzbudila švedska ministrica za okolje Romina Pourmokhtari. Na srečanje je namreč pripeljala svojega trimesečnega sina. S tem je želela pokazati, da ji ni treba izbirati med vlogo aktivne političarke in vlogo matere.

Pourmokhtari je v izjavi za medije dejala, da je Evropa posebno okolje prav zato, ker ji omogoča opravljati delo ministrice in hkrati skrbeti za otroka. Na zasedanje okoljskih ministrov EU je prišla s sinom Adamom, ki ga je nosila v nosilki, ob njej pa je bil tudi pomočnik z otroškim vozičkom.

Njena poteza je v Bruslju in Luksemburgu sprožila številne odzive. Francoska okoljska ministrica Monique Barbut ji je ob zasedanju podarila otroško oblačilo, španska ministrica za podnebje Sara Aagesen pa je njeno odločitev pozdravila kot simbol prizadevanj za boljšo prihodnost naslednjih generacij.

Pourmokhtari je v izjavi za medije dejala, da je Evropa posebno okolje prav zato, ker ji omogoča opravljati delo ministrice in hkrati skrbeti za otroka. Foto: Reuters

Prvi tak primer

Po navedbah uradnika EU naj bi šlo za prvi primer, ko je bil na zasedanju ministrov EU prisoten dojenček. Dogodek je ponovno odprl razpravo o usklajevanju političnih funkcij in starševstva, ki še posebej zadeva ženske, saj pogosto vpliva na njihove poklicne možnosti in napredovanje, navaja AFP.