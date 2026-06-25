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Avtorji:
M. T., STA

Četrtek,
25. 6. 2026,
16.30

Osveženo pred

34 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Evropska unija Ministrstvo za okolje in prostor dojenček

Četrtek, 25. 6. 2026, 16.30

34 minut

Ministrica na visoko zasedanje EU pripeljala svojega dojenčka

Avtorji:
M. T., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Romina Pourmokhtari | Po navedbah uradnika EU naj bi šlo za prvi primer, ko je bil na zasedanju ministrov EU prisoten dojenček. | Foto Reuters

Po navedbah uradnika EU naj bi šlo za prvi primer, ko je bil na zasedanju ministrov EU prisoten dojenček.

Foto: Reuters

Okoljski ministri EU danes zasedajo v Luksemburgu, kjer je posebno pozornost vzbudila švedska ministrica za okolje Romina Pourmokhtari. Na srečanje je namreč pripeljala svojega trimesečnega sina. S tem je želela pokazati, da ji ni treba izbirati med vlogo aktivne političarke in vlogo matere.

Pourmokhtari je v izjavi za medije dejala, da je Evropa posebno okolje prav zato, ker ji omogoča opravljati delo ministrice in hkrati skrbeti za otroka. Na zasedanje okoljskih ministrov EU je prišla s sinom Adamom, ki ga je nosila v nosilki, ob njej pa je bil tudi pomočnik z otroškim vozičkom.

Njena poteza je v Bruslju in Luksemburgu sprožila številne odzive. Francoska okoljska ministrica Monique Barbut ji je ob zasedanju podarila otroško oblačilo, španska ministrica za podnebje Sara Aagesen pa je njeno odločitev pozdravila kot simbol prizadevanj za boljšo prihodnost naslednjih generacij.

Pourmokhtari je v izjavi za medije dejala, da je Evropa posebno okolje prav zato, ker ji omogoča opravljati delo ministrice in hkrati skrbeti za otroka. | Foto: Reuters Pourmokhtari je v izjavi za medije dejala, da je Evropa posebno okolje prav zato, ker ji omogoča opravljati delo ministrice in hkrati skrbeti za otroka. Foto: Reuters

Prvi tak primer

Po navedbah uradnika EU naj bi šlo za prvi primer, ko je bil na zasedanju ministrov EU prisoten dojenček. Dogodek je ponovno odprl razpravo o usklajevanju političnih funkcij in starševstva, ki še posebej zadeva ženske, saj pogosto vpliva na njihove poklicne možnosti in napredovanje, navaja AFP.

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