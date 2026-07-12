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Avtorji:
D.K., STA

Nedelja,
12. 7. 2026,
7.41

Osveženo pred

21 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Donald Trump ZDA Iran napad Hormuška ožina

Nedelja, 12. 7. 2026, 7.41

21 minut

ZDA izvedle nov napad na Iran, ta zaprl Hormuško ožino

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Ameriški napad na cilje v Iranu | Foto Reuters

Foto: Reuters

ZDA so ponoči izvedle nov napad na cilje v Iranu, potem ko je ta napadel ladjo v Hormuški ožini. Iran je na napad odgovoril z napadi na cilje v zalivskih državah ter zaprl Hormuško ožino, poročajo tuje tiskovne agencije.

Centralno poveljstvo ameriške vojske (Centcom) je sporočilo, da so ponoči izvedli tretji val napadov na Iran ta teden, potem ko je iranska revolucionarna garda napadla ladjo v Hormuški ožini, ki je plula pod ciprsko zastavo.

Po navedbah ZDA ladja GFS Galaxy zaradi poškodb v strojnici ni mogla nadaljevati poti, enega člana posadke pa pogrešajo, poroča BBC.

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Centcom je sporočil, da so napadli 140 vojaških tarč v Iranu, vključno z izstrelišči raket in dronov.

Hormuška ožina znova zaprta

Iranska revolucionarna garda je nato sporočila, da do nadaljnjega zapira Hormuško ožino. Dodala je, da se bodo na "ameriško agresijo" ostro odzvali.

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Nekaj ur kasneje je garda sporočila, da so zadeli ameriško oporišče v Jordaniji, medtem ko so Združeni arabski emirati, Katar, Kuvajt in Bahrajn poročali o napadih iranskih dronov.

Washington in Teheran sta sredi junija v prizadevanjih za končanje vojne sklenili memorandum o soglasju, ta teden pa so se razmere znova zaostrile. Ameriške sile so odgovorile na iranske napade na ladje v Hormuški ožini, Iran pa se je odzval z napadi na ameriške cilje v regiji.

Ameriški predsednik Donald Trump je med vrhom Nata v Ankari sporočil, da je zaradi iranskih napadov na ladje premirja konec, iranski zunanjih minister Abas Aragči pa je ZDA obtožil kršitve dogovora. Kljub Trumpovi izjavi so sicer ZDA napovedale nadaljevanje pogovorov z Iranom.

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