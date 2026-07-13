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Avtorji:
Sa. B., STA

Ponedeljek,
13. 7. 2026,
13.42

Osveženo pred

1 ura, 22 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

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Natisni članek
Evropska unija letališče letala potniki

Ponedeljek, 13. 7. 2026, 13.42

1 ura, 22 minut

Okrepljena pravila za zaščito letalskih potnikov v EU dokončno potrjena

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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letališče Tenerife | Letalskim prevoznikom ne bo treba plačati odškodnine, če bo do zamude ali odpovedi prišlo zaradi dejavnikov, na katere ti nimajo vpliva. | Foto Guliverimage

Letalskim prevoznikom ne bo treba plačati odškodnine, če bo do zamude ali odpovedi prišlo zaradi dejavnikov, na katere ti nimajo vpliva.

Foto: Guliverimage

Predstavniki članic EU so danes dokončno potrdili novo zakonodajo za okrepitev pravic letalskih potnikov v uniji, so sporočili iz Sveta EU. Nova pravila med drugim predvidevajo povračilo stroškov v primeru odpovedi leta in odškodnino ob zamudi, daljši od treh ur.

Letalski potniki v EU bodo lahko še naprej zahtevali odškodnino za zamude, daljše od treh ur, če bo let odpovedan manj kot 14 dni pred odhodom ali če bo potniku zavrnjeno vkrcanje.

Odškodnine za lete z zamudo ali odpovedane lete ostajajo nespremenjene in bodo odvisne od dolžine leta: 250 evrov za potovanja do 1.500 kilometrov, 400 evrov za potovanja znotraj EU, daljša od 1.500 kilometrov, in druga potovanja med 1.500 in 3.500 kilometrov, ter 600 evrov za vsa druga daljša potovanja.

Letalski prevozniki bodo lahko za svoja najdaljša potovanja znižali odškodnino za polovico, če bodo potniki po motnji potovanja imeli možnost spremembe poti do cilja ali če zamuda ob prihodu ne bo daljša od štirih ur.

Letalskim prevoznikom ne bo treba plačati odškodnine, če bo do zamude ali odpovedi prišlo zaradi dejavnikov, na katere ti nimajo vpliva. Nova pravila bodo vključevala odprt seznam teh izrednih okoliščin, kot so naravne nesreče, vojne, vremenske razmere, moteči potniki ter stavke.

Dolžni poskrbeti za potnike, ki bodo obtičali na letališču

V vseh primerih bodo letalski prevozniki še vedno dolžni poskrbeti za potnike, ki bodo obtičali na letališču. Na vsaki dve uri čakanja jim bodo morali ponuditi okrepčila, po treh urah pa obrok. Ob daljših zamudah jim bodo morali zagotoviti prenočitev, in sicer za največ tri noči, če letalski prevoznik ne more vplivati na motnjo.

Potnikom, ki se bodo namesto za spremembo poti odločili za povračilo stroškov, bodo stroški samodejno povrnjeni. V primeru motenj potovanja bodo potniki v štirih dneh po prekinitvi potovanja prejeli jasna navodila za vložitev zahtevka za odškodnino.

Za vložitev odškodninskega zahtevka bodo imeli potniki devet mesecev časa. Letalski prevozniki bodo na drugi strani imeli na voljo 30 dni, da plačajo odškodnino ali se sklicujejo na izredne razmere in pojasnijo, zakaj odškodnina ne bo zagotovljena.

Po novem prevoznik potniku tudi ne bo mogel zavrniti vkrcanja na povratni let, če se ni pojavil na prvotnem letu na neko destinacijo. Obenem bo odslej tudi povsem prepovedano prepovedati vkrcanje potnikom z omejeno mobilnostjo in oviranostmi, nosečnicam in otrokom brez spremstva.

V skladu z novimi pravili bo mogoče na letalo brez doplačila nesti osebni predmet, kot je majhna torba ali nahrbtnik. Za boljšo preglednost in primerljivost cen pa bodo morali letalski prevozniki, posredniki in iskalni portali na začetku postopka rezervacije vedno prikazati ceno vozovnice, ki vključuje ročno prtljago. Potnikom, ki bodo potovali brez ročne prtljage, bodo letalski prevozniki lahko ponudili cenejše vozovnice.

Spremenjena pravila, ki niso bila posodobljena vse od leta 2004, predvidevajo tudi, da se družine z otroki med dodeljevanjem sedežev ne bodo ločevale. Letalski prevozniki morajo zagotoviti, da vsaka oseba, ki spremlja otroka, mlajšega od 14 let, sedi na sosednjem sedežu, brez dodatnega plačila. V splošnem bodo upravljavci letališč in letalski prevozniki po novem morali zagotoviti boljšo obravnavo za potnike s posebnimi potrebami.

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