Raziskava: velik padec priljubljenosti ZDA in Donalda Trumpa v svetu

Ugled ZDA in zaupanje v ameriškega predsednika Donalda Trumpa sta po svetu padla, kaže najnovejša raziskava ameriškega centra Pew. V 36 državah, kjer so izvedli anketo, Trumpu pri vodenju svetovnih zadev zaupa le povprečno 23 odstotkov vprašanih, v številnih državah pa se je zaupanje vanj v primerjavi z lanskim letom zmanjšalo.

Negativen odnos do ZDA je prav tako razširjen. Ugoden pogled na državo izraža 37 odstotkov vprašanih, medtem ko jih 57 odstotkov ZDA ocenjuje negativno. Podpora se je najbolj zmanjšala v Indoneziji, Italiji, Nigeriji, Južni Afriki, Južni Koreji in Turčiji.

Večinsko pozitiven odnos do ZDA prevladuje le v sedmih državah. ZDA uživajo najvišjo podporo v Izraelu, kjer jih pozitivno ocenjuje 81 odstotkov vprašanih. Med najmanj naklonjenimi so prebivalci Turčije ter Palestinci na Zahodnem bregu in v Vzhodnem Jeruzalemu.

Donald Trump prejema slabe ocene pri obravnavi ključnih zunanjepolitičnih vprašanj, kot so carine, vojna v Gazi, Iran, Grenlandija ter vojna med Rusijo in Ukrajino. Okrog 74 odstotkov anketiranih ne odobrava njegovega ravnanja glede Irana.

Izrael je edina država, kjer večina vprašanih njegovo politiko do Irana podpira. Anketo so sicer izvedli še pred pogovori med ZDA in Iranom o končanju vojne.

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ZDA ni več zanesljiva partnerica

Raziskava kaže tudi vse manjše zaupanje v ZDA kot zanesljive partnerice. V Kanadi je leta 2022 ZDA za zanesljivo zaveznico označilo 83 odstotkov vprašanih, letos pa le še 35 odstotkov. Občuten padec zaupanja so zaznali tudi med ameriškimi partnericami v azijsko-pacifiški regiji.

Le 35 odstotkov vprašanih meni, da ZDA prispevajo k miru in stabilnosti v svetu. Le še 23 odstotkov Nemcev pa meni, da ZDA upoštevajo interese zaveznikov. Pred tremi leti je tako menilo 60 odstotkov Nemcev.

Le 39 odstotkov vprašanih ocenjuje, da ameriška vlada spoštuje osebne svoboščine svojih državljanov, medtem ko jih 56 odstotkov meni nasprotno.

Trump najvišjo stopnjo zaupanja uživa na Filipinih, v Izraelu, Nigeriji, Keniji in Gani. V Turčiji ter med Palestinci na Zahodnem bregu in v Vzhodnem Jeruzalemu mu zaupa manj kot deset odstotkov.

Raziskavo so izvedli med 8. februarjem in 13. majem letos, v njej pa je sodelovalo 42.151 odraslih prebivalcev iz 36 držav. Med drugim v Mehiki, Grčiji, Braziliji, Keniji, Čilu, na Madžarskem, v Pakistanu, Argentini, Kolumbiji, Švedski, Franciji, Italiji, na Nizozemskem, v Španiji, na Poljskem in Japonskem.