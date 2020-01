Žrtev torkovega ropa umrla v bolnišnici

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ženska je dan po ropu doživela infarkt, danes pa v bolnišnici izgubila življenje. Zdravniki so po besedah svojcev skoraj povsem prepričani, da je infarkt posledica dogodkov dan prej, piše STA.

Kot danes poroča Vestnik, ženska na dan ropa ni kazala posledic, naslednje jutro pa jo je zadela kap in je potrebovala nujno medicinsko pomoč. 86-letnica, ki je bila od srede v bolnišnični oskrbi, je vmes zbolela še za pljučnico, zdaj pa je izgubila boj za življenje.

Na Policijski upravi Murska Sobota medtem še vedno preiskujejo vse okoliščine torkovega ropa. Takoj so naredili sliko fotorobota ter pozvali vse, ki bi imeli kakšne informacije o ropu, da pokličejo na številko 113 oziroma na anonimni telefon 080 1200.

Po tedanjih ugotovitvah policije je za zdaj še neznan moški prišel v hišo, zvezal žensko in vzel denar, s kraja pa je nato pobegnil s temnejšim vozilom.

Čeprav so uradne informacije o ropu skope, so policisti in kriminalisti po podatkih portala v petek v eni od vasi, ki meji na Beznovce, opravili hišno preiskavo. Preiskovalci se za zdaj namreč najbolj držijo sledi, da je ropal domačin z Goričkega.