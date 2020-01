V Celju prijeli roparja: eden od njiju je nekdanji uslužbenec policije

Celjski policisti so v torek zvečer med ropom prijeli 41-letnika in njegovega 29-letnega pomagača, ki sta osumljena, da sta oropala najmanj dve pošti in dva bencinska servisa na območju celjske policijske uprave.

Med begom poškodovala več vozil

Od zaposlene na bencinskem servisu na Ljubljanski ulici v Celju sta roparja zahtevala denar in vinjete v vrednosti 50 tisoč evrov, nato pa sta s tem pobegnila proti Slovenskim Konjicam. Tam ju je policija ustavila z uporabo stingerja. Ker poti z avtomobilom nista mogla nadaljevati, sta naprej bežala peš, a ju je policija prijela. Med begom sta roparja poškodovala še tri druga vozila in več policijskih vozil.

Foto: Uroš Maučec

Ropov osumljen nekdanji uslužbenec policije

Starejši moški je sicer po navedbah policistov nekdanji uslužbenec policije, a v času ropov ni bil zaposlen na policiji. Kot so celjski policisti povedali na današnji novinarski konferenci, so 41-letniku pred dvema letoma odpovedali pogodbo o zaposlitvi. Prvič so ga iz službe vrgli že leta 2011, a je sodišče presodilo, da se lahko tja vrne, nato pa so ga leta 2018 še enkrat odpustili.