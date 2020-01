V Kopru moški poskusil oropati zlatarno

V Kopru je moški danes popoldne poskušal oropati zlatarno. Osebi v prodajalni je moški zagrozil, nato pa je prostor zapustil in pobegnil. Osumljenca so policisti hitro izsledili nedaleč od kraja storitve kaznivega dejanja, so sporočili s Policijske uprave Koper.

O poskusu ropa so policiste obvestili ob 16.36, ob 17. uri pa so osumljenca policisti že uspeli izslediti. Domnevnemu osumljencu so policisti odvzeli prostost. Preiskava dogodka še poteka. Več o poskusu ropa bodo policisti pojasnili v sredo, so za STA pojasnili na koprski policijski upravi.