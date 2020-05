Zasegli ponarejene bankovce, manjkali niso niti petstotaki #foto

Velenjski policisti so v nedeljo pridržali 41-letnika z območja Šmarja pri Jelšah, ki je imel pri sebi večjo količino ponarejenih evrskih bankovcev. V ponedeljkovi hišni preiskavi so policisti nato zasegli večjo količino ponarejenih bankovcev, ki so bili pripravljeni za razpečevanje.

Med hišno preiskavo na domu osumljenca so policisti zasegli štiri bankovce za 500, 30 bankovcev za 50, dva bankovca za 20, šest bankovcev za deset in 43 bankovcev za pet evrov. 41-letnik je imel v fazi izdelovanja ponaredkov še 32 bankovcev za 500, dva bankovca za 50, šest bankovcev za 20, tri bankovce za deset, 12 bankovcev za pet evrov in 21 bankovcev za tisoč japonskih jenov.

Najpogosteje unovčeval ponarejene bankovce za pet in deset evrov

Poleg ponarejenih bankovcev so policisti 41-letniku zasegli še tehnično in informacijsko opremo za ponarejanje denarja, dva tiskalnika, prenosni računalnik ter več listov s potiski bankovcev evrov, japonskih jenov in ruskih rubljev. Osumljeni je bankovce najpogosteje unovčeval na območju celjske policijske uprave, kjer so letos obravnavali več unovčitev ponarejenih bankovcev za pet in deset evrov.

Ponaredke je unovčeval tudi drugod po Sloveniji, največ na območju policijskih uprav Koper in Ljubljana. 41-letnika bodo policisti kazensko ovadili zaradi suma ponarejanja denarja po 243. členu kazenskega zakonika, so sporočili s celjske policijske uprave.