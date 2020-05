V nezakoniti posel z odpadki vpleteni tudi Slovenci?

Italijanski finančni stražniki in orožniki so v torek prijeli šest osumljenih, ki naj bi sodelovali v nezakonitem čezmejnem poslu z odpadki. V zapuščenem skladišču v Mošu na italijanski strani Goriških Brd so po ugotovitvah italijanskih preiskovalcev končali tudi odpadki iz zapuščenega območja pri Borovnici.

Primorske novice poročajo, da naj bi se šesterica ukvarjala z nezakonitimi posli z odpadki, posel pa je segal tudi čez italijansko-slovensko mejo. Po informacijah časnika, ki se sklicuje na tržaški Primorski dnevnik, sta dva pridržana doma iz goriške pokrajine, dva iz Belluna v deželi Benečiji, dva pa iz dežele Kampanije. Vsi naj bi bili v hišnem priporu.

V nezakonitem poslu naj bi sodelovali tudi vozniki slovenskih podjetij

Vpletenim so zasegli milijon evrov vredno premoženje, ki naj bi izviralo prav iz posla z odpadki, po drugi strani pa so osumljeni s svojim početjem povzročili ekološko škodo občini Moš. Odpadke, ki so jih že marca lani odkrili v zapuščeni hali v Mošu, so povezali tudi s slovensko Borovnico.

Osumljeni naj bi v Moš na skrivaj pripeljali 4.500 ton odpadkov. V glavnem naj bi šlo za bale odpadne plastike. S tovornjaki naj bi jih pripeljali z območja Belluna, del pa z območja Borovnice. V nezakonitem poslu so, kot kaže, sodelovali tudi vozniki tovornih vozil slovenskih podjetij. Nekatera naj bi imela koprsko registracijo, poročajo Primorske novice.