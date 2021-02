Zasegli več kot 600 delov ukradenih avtomobilov

Koprski kriminalisti so februarja končali obsežno kriminalistično preiskavo o ugotavljanju izvora zaseženih avtomobilskih delov, ki je potekala vse od konca leta 2016. V njenem okviru so zasegli več kot 600 posamičnih delov ukradenih vozil. Na tožilstvo so vložili kazenske ovadbe za več kot 70 kaznivih dejanj prikrivanja.

Koprski kriminalisti so v letu 2016 dobili informacije, da več ljudi z območja Policijske uprave Koper sodeluje tako pri velikih tatvinah osebnih avtomobilov na območju Slovenije in v sosednjih državah kot tudi pri razstavljanju ukradenih osebnih vozil ter razpečevanju teh delov na tako imenovanem črnem trgu avtomobilskih delov, poroča STA.

Avtomobile kradli na območju Slovenije, Italije in Avstrije

Hkrati so kriminalisti ugotovili, da več ljudi, ki se sicer zakonito ukvarjajo z različnimi vrstami popravil motornih vozil, sodeluje pri prikrivanju delov ukradenih osebnih avtomobilov, s pridobivanjem teh na črnem trgu avtomobilskih delov in z njihovim nadaljnjim razpečevanjem, predvsem z uporabo pri popravilih poškodovanih osebnih avtomobilov, so pojasnili na koprski policijski upravi.

V drugi polovici leta 2016 so kriminalisti iz Kopra izvedli preiskave več prostorov in vozil skupno sedmih osumljencev na različnih lokacijah na območju koprske policijske uprave ter pri tem zasegli več kot 600 različnih razstavljenih avtomobilskih delov, v večini primerov je šlo za različne nemške avtomobilske znamke.

Pri identifikaciji avtomobilskih delov so sodelovali različne slovenske in tudi tuje policijske enote ter drugi subjekti. Za večji del zaseženih avtomobilskih delov in drugih predmetov so na policiji ugotovili, da predstavljajo raznovrstne dele in druge predmete skupno več kot 70 ukradenih osebnih avtomobilov. Avtomobile so v zadnjih desetih letih večinoma ukradli na območju Slovenije, Italije in Avstrije, med njimi pa prevladujeta znamki BMW in Audi.

Policija: Pri nas je razširjen črni trg rabljenih nadomestnih avtodelov

Na podlagi ugotovitev policijske preiskave so kriminalisti na koprsko tožilstvo vložili kazenske ovadbe zaradi utemeljenega suma več kot 70 kaznivih dejanj prikrivanja. Zadnji zaključni dokument so pristojnemu tožilstvu podali februarja letos, in sicer za 30 kaznivih dejanj prikrivanja. Za omenjeno kaznivo dejanje je zagrožena kazen do dveh let zapora.

Kot opozarjajo na policiji, so omenjeni primeri še en dokaz, da je na območju Slovenije razširjen tako imenovani črni trg rabljenih nadomestnih avtomobilskih delov, ki pogosto izvirajo iz razstavljenih ukradenih osebnih avtomobilov, s katerimi se opravljajo popravila podobnih poškodovanih in okvarjenih vozil, tako v legalnih kot tudi v nelegalnih delavnicah.

Ker se z nakupom takšnega osebnega avtomobila ali popravilom osebnega avtomobila z deli sumljivega izvora lahko kupci oziroma lastniki tudi sami znajdejo v kazenskem postopku in ker gre pogosto za nestrokovne posege v vitalne dele osebnih avtomobilov, na policiji pozivajo ljudi, naj bodo pri nakupih rabljenih osebnih avtomobilov in njihovih popravilih previdni, poroča STA.