Pri 53-letniku zasegli več kot 800 rastlin konoplje #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti so v torek opravili hišno preiskavo pri 53-letniku z območja Kočevja, ki je imel prirejen prostor za gojenje prepovedane droge konoplje. Možje v modrem so v preiskavi zasegli 814 rastlin v velikosti od 30 do 50 centimetrov ter pripomočke za gojenje.