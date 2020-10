Za zastrupitev ženske in hčere kriva podtaknjena pomirjevala #video

Na celjski policijski upravi so danes javnosti sporočili nekaj več informacij v zvezi s torkovim dogodkom, po katerem so zaradi suma poskusa umora nekdanje partnerke in hčere prijeli 32-letnika, zoper katerega je tamkajšnje sodišče že odredilo pripor. Vodja celjskih kriminalistov Damijan Turk je dejal, da naj bi žrtvi zastrupil s pomirjevali.

Kot je povedal Damijan Turk, so policiste v torek zvečer iz celjske bolnišnice obvestili, da so na zdravljenje sprejeli 36-letno žensko in njeno hčerko, za kateri so sumili, da sta se zastrupili, poroča STA.

V sredo zjutraj so prijeli 32-letnika, v preiskavi pa ugotovili, da jima je osumljeni ob druženju ponudil hrano, ki sta jo pojedli. Po tem sta obe zapustili njegove prostore in se napotili domov. Med potjo jima je postalo slabo, zato sta stopili v stik s sorodniki in poiskali zdravniško pomoč.

Z zbiranjem obvestil so še ugotovili, da sta bili oškodovanki najverjetneje zastrupljeni s psihoaktivnimi snovmi oziroma pomirjevali. Vseh podrobnosti glede snovi, ki bi lahko bile uporabljene, ta trenutek še nimajo, saj čakajo na rezultate nacionalnega forenzičnega laboratorija.

Osumljenec je stari znanec policije

Turk je še dodal, da so osumljenca pred preiskovalnega sodnika s kazensko ovadbo zaradi suma kaznivega dejanja poskusa umora in kaznivega dejanja grožnje privedli v petek dopoldne. Sodišče je medtem zanj že odredilo enomesečni pripor.

Sicer pa je bil osumljeni v preteklosti po njegovih besedah že obravnavan za podobna kazniva dejanja z znaki nasilja, tudi poskusa umora, čeprav naj bi moški v preteklosti nato po navajanju nekaterih medijev prestajal kazen zaradi poskusa uboja partnerja nekdanjega dekleta.

"Glede motiva je še prezgodaj karkoli povedati, saj preiskava še poteka. Opravljena je bila tudi hišna preiskava, pregledana bo dokumentacija in komunikacije, skratka vse tisto, kar je pomembno za dokazovanje vseh okoliščin kaznivega dejanja in je trenutno še v teku," je še dejal prvi celjski kriminalist.

V hišni preiskavi so našli nekatere predmete, ki utegnejo biti dokaz v kazenskem postopku, a bo to pokazala nadaljnja preiskava.

Oškodovanki že zapustili bolnišnico

Oškodovanki sta medtem že zapustili bolnišnico, od trenutka prijave do prijetja osumljenca so ju varovali, potem ko je osumljenec pristal v priporu, pa zaščita ni bila več potrebna.

Kot danes piše Večer, naj bi odvetnik osumljenca Dušan Tanko povedal, da piše pritožbo na sodišče zaradi odreditve pripora zoper njegovega klienta. Neuradno naj bi se na zaslišanju v preiskavi zjokal in dejal, da naj bi bilo zdravilo, ki naj bi ga dvojica zaužila v krofu, namenjeno njegovi uporabi.