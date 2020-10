Prijeli Celjana, osumljenega, da je zastrupil nekdanjo partnerico in otroka

Celjski policisti so včeraj zjutraj pridržali 32-letnega moškega, ki je osumljen poskusa umora 36-letne ženske in njene hčerke. Po neuradnih informacijah Večera gre za nekdanjega partnerja in očeta mladoletnice, ki je bil v preteklosti že obsojen zaradi poskusa uboja.

Policiste so v torek zvečer iz Splošne bolnišnice Celje obvestili, da so na zdravljenje sprejeli 36-letno žensko in njeno mladoletno hčer, pri katerih je obstajal sum, da sta zaužili neznano snov. Celjski policisti so takoj začeli preverjati vsa dejstva in okoliščine, so sporočili s Policijske uprave (PU) Celje.

Po pridobljenih informacijah so zaradi suma storitve kaznivega dejanja poskusa umora včeraj zjutraj odvzeli prostost 32-letnemu moškemu iz okolice Celja. Še preden so mu odvzeli prostost, so policisti obe oškodovanki zavarovali, so sporočili policisti. Po poročanju spletnega Večera je bil osumljenec v preteklosti že obsojen zaradi poskusa uboja. Obe osebi sta bili omamljeni z neznano snovjo in sta še vedno v bolnišnici. Njuno stanje je stabilno.

Podrobnejše ugotovitve bodo predstavili predvidoma v ponedeljek, so še sporočili s PU Celje.