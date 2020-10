Poskus uboja v Mariboru: 23-letnik pretepel svojo babico in dekle

Mariborski policisti so v petek na območju Rač pridržali 23-letnika, ki je najprej pretepel svojo 74-letno babico, potem pa še svoje 21-letno dekle. Incident se je zgodil, ko se je 23-letnik sprl s svojo partnerko. Mladenič je svojo babico hudo poškodoval po glavi. 74-letnica je trenutno v bolnišnici in je v kritičnem stanju. Z mariborske policijske uprave so sporočili, da je omenjeno dejanje storil moški, ki je bil že večkrat obravnavan in pravnomočno obsojen za kazniva dejanja z elementi nasilja.

Z mariborske policijske uprave so sporočili, da so bili v petek dopoldne obveščeni, da sta v stanovanjski hiši na območju Rač poškodovani dve ženski, ena od njiju ima hujše poškodbe glave. Na kraj dogodka so napotili policista, ki sta ugotovila, da ima 74-letnica zelo hude poškodbe glave, 21-letnica pa je lažje poškodovana. Obe ženski je pretepel 23-letnik, ki živi v isti hiši.

23-letnik po prepiru najprej pretepel babico, potem pa še dekle

Policista sta 23-letniku odvzela prostost in ga pridržala. V preiskavi dogodka so policisti ugotovili, da se je 23-letnik v petek zjutraj sprl s svojim 21-letnim dekletom. Prepir je slišala njegova 74-letna babica, ki ga je poskušala pomiriti, takrat pa jo je osumljenec na hodniku stanovanjske hiše fizično napadel in jo hudo telesno poškodoval. Nato se je vrnil v sobo in pretepel še svoje dekle.

74-letnica hospitalizirana in v kritičnem stanju

Po dejanju je osumljenec po telefonu poklical reševalce in jim povedal, da je njegova babica sama padla in se poškodovala. 74-letnico so hospitalizirali in je v kritičnem zdravstvenem stanju. Osumljenčevo 21-letno dekle je bilo po zdravniški oskrbi odpuščeno v domačo oskrbo.

Gre za starega znanca policije

Osumljenca so mariborski kriminalisti zaradi suma poskusa uboja in nasilništva v nedeljo privedli k dežurnemu sodniku. Preiskovalni sodnik je zoper 21-letnika odredil pripor. Za kaznivo dejanje poskusa uboja je predpisana kazen od pet do 15 let zapora, za kaznivo dejanje nasilništva pa zaporna kazen do treh let. Osumljeni je bil že večkrat obravnavan ter pravnomočno obsojen za kazniva dejanja z elementi nasilja, in sicer za lahko in hudo telesno poškodbo, nasilništvo in nasilje v družini, so sporočili mariborski policisti.