Zagorje ob Savi: 50-letnik pred umorom v priporu #foto #video

V torek nekaj pred 21. uro se je v Zagorju ob Savi zgodil umor. Osumljencu so policisti odvzeli prostost in je v priporu.

Video: Planet TV

Pred stanovanjskih blokom v Zagorju ob Savi je 50-letni moški napadel 53-letno žensko in jo tako poškodoval, da je na kraju umrla. Policija je osumljenemu kmalu po dogodku odvzela prostost in ga pridržala. Kriminalisti obravnavajo kaznivo dejanje umora.

Po besedah policije je storilec z ostrim predmetom žrtvi zadal več kot deset vbodih ran. Žrtev je bila mati zunajzakonske partnerice osumljenca, za partnerico pa je imel veljaven ukrep prepovedi približevanja.

Osumljenega so sicer prav v zadnjih dneh izpustili iz pridržanja zaradi suma nasilja v družini zoper hčer pokojne. Nasilno dejanje zoper hčer je zagrešil prejšnji teden, nato pa so ga policisti pridržali in o postopku obveščali tožilstvo. Na podlagi njihovih obveznih navodil so osumljenca izpustili na prostost.

Foto: Nataša Repovž​​​​​​​

