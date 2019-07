Slovenska Bistrica: v požaru v podjetju nastalo za 70 tisoč evrov škode

Policisti so ugotovili, da je do požara prišlo zaradi napake na elektroniki dvižne ploščadi. Ogenj, ki je začel goreti v predelu motorja in rezervoarja za gorivo, je poskušal pogasiti delavec, ki je s strojem delal, vendar mu to ni uspelo.

Požar se je nato razširil po delovnem stroju in bližnjem nedokončanem objektu. Pogasili so ga gasilci Prostovoljnih gasilskih društev Slovenska Bistrica in Zgornja Bistrica. Policisti bodo pristojnemu tožilstvu poslali poročilo o svojih ugotovitvah, so sporočili z mariborske policijske uprave.