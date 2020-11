V avtomobilu prevažala enajst nezakonitih prebežnikov

Policisti so v četrtek okoli 18. ure v Brežicah ustavili avtomobil italijanskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da sta državljana Kosova in Pakistana v avtomobilu ford transit connect prevažala enajst Afganistancev, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo.

Brežiški policisti so jima odvzeli prostost, ju pridržali in jima zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z državljani Afganistana še potekajo.

Ob tem so z novomeške policijske uprave sporočili, da so brežiški policisti v noči na petek med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Mihalovca izsledili in prijeli tri državljane Irana. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso končani.

Nezakonita prebežnika prijeli tudi v enem od podjetij v Mariboru

Z mariborske polcijske uprave so sporočili, da so policisti v četrtek zjutraj na mejnem prehodu Gruškovje v priklopnem tovornem vozilu slovenskih registrskih oznak, ki ga je vozil državljan BiH, odkrili štiri skrite tujce, in sicer tri Afganistance in Pakistanca, ki so hoteli na nezakonit način vstopiti v Slovenijo. Vse tujce so policisti vrnili nazaj na Hrvaško in jih predali hrvaškim varnostnim organom.

V enem od podjetij v Mariboru pa so policisti v četrtek dopoldne prijeli dva Afganistanca, ki sta skrita med tovorom na priklopnem tovornem vozilu bolgarskih registrskih oznak v Slovenijo pripotovala z Madžarske. Državno mejo med Madžarsko in Slovenijo sta nezakonito prestopila v Pincah. Postopki s tujcema še potekajo, so sporočili z mariborske policijske uprave.