Prijeli Sirca, ki sta pomagala nezakonitim prebežnikom

Brežiški policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v noči na ponedeljek v Čatežu ob Savi prijeli sirskega državljana z urejenim statusom za bivanje v Švici. Ta je v avtomobilu prevažal šest državljanov Turčije, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Pozneje so prijeli še enega Sirca, ki jim je pomagal čez mejo.

Kot so sporočili s Policijske uprave Novo mesto, so obema državljanoma Sirije, ki sta poskušala tujce prepeljati v notranjost države, odvzeli prostost in ju pridržali. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države ju bodo po poročanju STA privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijskega postopka s turškimi državljani za zdaj še niso končali, so dodali.