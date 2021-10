Ob 20.55 je na železniški progi Šoštanj-Velenje v občini Velenje potniški vlak trčil v osebo, ki je hodila po tirih, so sporočili iz Uprave za zaščito in reševanje.

"Gasilci PGD Velenje so pregledali vlak, ponudili pomoč potnikom pri varnem izstopu in jih pospremili do železniške postaje, razsvetljevali kraj dogodka in pomagali preostalim pristojnim službam," so zapisali v svojem poročilu.

Oseba je na kraju dogodka podlegla poškodbam.