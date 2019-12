Tovornjak z živino trčil v steber, voznik huje poškodovan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V središču Celja je ponoči prišlo do prometne nesreče, v kateri se je huje poškodoval 48-letni voznik tovornjaka, ki je prevažal govedo.

Na Mariborski ulici v Celju je okoli druge ure ponoči prišlo do prometne nesreče, v kateri se je voznik tovornjaka huje poškodoval, so sporočili z Uprave za zaščito in reševanje.

48-letni voznik tovornjaka z območja Celja je vozil iz smeri avtoceste proti središču mesta. Tovorno vozilo, ki je prevažalo govedo, je na Mariborski ulici trčilo v drog semaforja. Gasilci PGE Celje so s tehničnim posegom iz vozila rešili voznika in ga odpeljali na zdravljenje v celjsko bolnišnico.

Govedo iz poškodovanega tovornjaka je odpeljalo drugo tovorno vozilo, v nesreči pa se je poškodovalo tudi pet bikov.