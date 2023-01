Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sojenje 66-letnemu Branku Krklecu iz naselja Škofija na območju občine Šmarje pri Jelšah, ki mu tožilstvo očita umor dveh pomočnikov sodnega izvršitelja februarja lani, se je danes na celjskem sodišču nadaljevalo z zaslišanjem prič. Med drugim so zaslišali očeta umorjenega, ki mu je sin zaupal, da se na izvršbah počuti ogroženega.

Oče je tudi povedal, da se je njegov sin pri sodnih izvršbah vedno držal zakonskih pravil. Pojasnil je, da so sodni izvršitelji, če so naleteli na verbalni ali fizični napad, lahko zahtevali policijsko pomoč samo v primeru grožnje, kar pri Krklecu ni prišlo v poštev, ker grožnja ni bila izkazana.

Po očetovih besedah je imel njegov sin opravke s Krklecem, ko je ta še imel podjetje v Rogaški Slatini. Dejal je tudi, da je njegov sin opravil okoli 50 izvršb, nikoli pa ni bilo pripomb na njegovo delo.

Glede razpršilca, s katerim naj bi njegov sin poškropil Krkleca po očeh, je pojasnil, da ni vedel, da bi njegov sin imel takšen razpršilec.

Na pištoli našli sledi ...

Forenzik Danilo Hadžić je povedal, da je iskal biološke sledi na pištoli, s katero sta bila umorjena pomočnika sodnega izvršitelja. Pri tem je na pištoli odkril tudi biološke sledi žene Krkleca.

Oba pomočnika sta februarja lani prišla h Krklecu po službeni dolžnosti zaradi rubeža vozila, ta pa se je razjezil in ju ustrelil. Krklec je tako hudo poškodoval 27-letnega pomočnika izvršitelja, da je ta umrl že na kraju dogodka, 42-letna pomočnica izvršitelja pa v bolnišnici. Policiji je dogodek prijavila storilčeva žena, aretirali so ga na njegovem domu.

Obtožnica Krkleca bremeni, da je moril iz maščevalnosti in nizkotnih nagibov. Za vsako od dejanj mu grozi najmanj 15 let zapora. So pa v preiskavi ugotovili, da je bil Krklec med dejanjem v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti.